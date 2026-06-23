Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Thời cơ vàng để Ronaldo bước ra ‘ánh sáng’, Opta đứng về phía…

Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Điểm nhấn chính

Theo siêu máy tính Opta, Bồ Đào Nha có xác suất giành chiến thắng lên tới 78%, so với 8% của Uzbekistan.

Cristiano Ronaldo đã không ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Bồ Đào Nha cần cải thiện sự hiệu quả

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ cần phải chứng minh bản thân nhiều hơn khi chạm trán Uzbekistan, ở lượt trận thứ hai của bảng K tại World Cup 2026. Đội hình toàn sao của HLV Roberto Martinez được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ tiến sâu và có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, họ đã có màn khởi đầu khá nhạt nhòa khi để CHDC Congo cầm chân với tỷ số 1-1.

Trong đó, Ronaldo như thường lệ vẫn là tâm điểm của mọi sự bàn tán. Anh có 3 cú dứt điểm nhưng đều không đi trúng đích ở trận ra quân của đội bóng áo bã trầu. Siêu sao 41 tuổi này hiện đã không thể ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất tại các giải đấu lớn. Việc đụng độ với một đội bóng tân binh châu Á được xem là cơ hội tốt để CR7 "nổ súng" và giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Ronaldo (7) và các đồng đội thi đấu nhạt nhòa ở trận ra quân World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trận hòa với CHDC Congo đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ không thắng cả hai trận mở màn của một VCK World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Lần duy nhất họ trải qua điều tương tự là vào năm 2014 (thua Đức 0-4 và hòa Mỹ 2-2). Đó cũng là lần gần nhất họ bị loại ngay từ vòng bảng.

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Trận ra quân vừa qua là trận đấu thứ 36 của Bồ Đào Nha tại đấu trường World Cup. Trước CHDC Congo, Bruno Fernandes có tỷ lệ kiểm soát bóng cao kỷ lục (75,4%), số đường chuyền nhiều nhất (783) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất (92,5%) trong một trận đấu tại VCK. Tuy nhiên, số cú sút của họ (7 cú sút) lại chạm mốc thấp nhất lịch sử đội bóng. Vitinha đã thực hiện thành công nhiều đường chuyền nhất (121) so với bất kỳ cầu thủ nào ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup năm nay. Đây cũng là số đường chuyền nhiều nhất từ trước đến nay của một cầu thủ Bồ Đào Nha trong một trận đấu tại VCK World Cup.

Abbosbek Fayzullaev là cầu thủ Uzbekistan đầu tiên ghi bàn tại một VCK World Cup, khi anh phá lưới Colombia ẢNH: REUTERS

Uzbekistan đã phải nhận thất bại 1-3 trước Colombia trong trận đấu đầu tiên tại sân chơi World Cup. Kết quả này ảnh hưởng lớn đến tham vọng tiến vào vòng knock-out của đại diện châu Á. Khi còn là cầu thủ, HLV của Uzbekistan - cựu trung vệ người Ý Fabio Cannavaro, đã thắng cả 3 trận khi đối đầu với Bồ Đào Nha.

Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trận đấu này đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan.

Bồ Đào Nha đã không thắng trong 2 trận đấu gần nhất tại World Cup trước các đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), khi hòa Iran 1-1 năm 2018 và thua Hàn Quốc 1-2 năm 2022. Trong khi đó, Uzbekistan chỉ thắng đúng 1 lần trong 23 cuộc đối đầu gần nhất với các đội bóng châu Âu trên mọi đấu trường (hòa 10, thua 12).

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Bồ Đào Nha: Thắng - Hòa - Thắng - Thắng - Thắng - Hòa

Uzbekistan: Thua - Thắng - Thắng - Thua - Thua - Thua

Dự đoán kết quả

Bồ Đào Nha không có được khởi đầu như ý, nhưng siêu máy tính Opta vẫn được đánh giá rất cao cho cơ hội đánh bại Uzbekistan. Xác suất chiến thắng của Bồ Đào Nha là 78%, hoàn toàn vượt trội so với 8% của Uzbekistan. Khả năng xảy ra một tỷ số hòa ở mức 14,1%.

Bồ Đào Nha có 41,4% cơ hội dẫn đầu bảng K, trong khi tỷ lệ lọt vào vòng 32 đội là 92,2%. Phía ngược lại, Uzbekistan (sau trận thua ở lượt mở màn trước Colombia) chỉ có vỏn vẹn 0,8% cơ hội đứng đầu bảng và 23,7% khả năng tiến vào vòng knockout.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 3-0 Uzbekistan