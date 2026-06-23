Danh sách đua Vua phá lưới World Cup 2026: Ai có thể qua mặt Messi?

Messi, Mbappe và Haaland đua tranh quyết liệt

Theo thống kê từ FIFA, Lionel Messi đang tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 khi sở hữu 5 bàn thắng chỉ sau 187 phút thi đấu trên sân cho đội tuyển Argentina.

Ngay phía sau lão tướng này, bộ đôi tiền đạo đình đám là Kylian Mbappe (Pháp) và Erling Haaland (Na Uy) đang bám đuổi sát sao với cùng 4 pha lập công. Tuy nhiên, yếu tố khiến chân sút người Pháp tạm thời xếp trên cầu thủ đến Bắc Âu là nhờ hiệu suất ghi bàn trung bình theo thời gian. Mbappe mất 199 phút để ghi 4 bàn, trong khi Haaland đã thi đấu đến 207 phút.

Bảng xếp hạng cuộc đua Vua phá lưới tính đến chiều 23.6 ẢNH: CMH

Ở nhóm bám đuổi (trong tốp 5), tiền đạo Deniz Undav của đội tuyển Đức để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và đang đứng hạng 4. Anh có hiệu suất ghi bàn đáng nể khi mang về 3 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo, dù mới chỉ xuất hiện trên sân vỏn vẹn 69 phút. Xếp ngay sau tuyển thủ Đức là Jonathan David, niềm hy vọng lớn của bóng đá Canada vào lúc này. Jonathan David đã kịp bỏ túi 3 bàn thắng sau 170 phút thi đấu.

Sự kịch tính trong cuộc đua Vua phá lưới càng được đẩy lên cao khi có đến 18 cầu thủ khác đang cùng sở hữu 2 bàn thắng và sẵn sàng bứt phá bất cứ lúc nào. Trong số này, những ngôi sao có thêm chỉ số phụ là 1 đường kiến tạo như Crysencio Summerville (Hà Lan), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Maxi Araujo (Uruguay), Ayase Ueda (Nhật Bản), Cody Gakpo (Hà Lan) và Vinicius Junior (Brazil) lần lượt đứng ở các vị trí từ thứ 6 đến 11.

Nhóm còn lại dù ghi 2 bàn nhưng chưa có kiến tạo vẫn quy tụ rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như: Harry Kane (Anh), Kai Havertz (Đức), Matheus Cunha (Brazil) hay Daichi Kamada (Nhật Bản)...

Kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của World Cup (tính đến ngày 23.6) 1. Messi: 18 bàn 2. Miroslav Klose (Đức), Kylian Mbappe (Pháp): 16 bàn 3. Ronaldo "béo" (Brazil): 15 bàn 4. Just Fontaine (Pháp): 13 bàn 5. Pele (Brazil): 12 bàn



