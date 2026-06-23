Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất: Argentina, Pháp, Na Uy thẳng tiến

Dàn sao đồng loạt tỏa sáng tại World Cup 2026

Tại lượt trận thứ hai bảng I, World Cup 2026 diễn ra sáng nay chứng kiến sức mạnh của đội tuyển Pháp và Na Uy. Thắng lợi 3-1 của đội tuyển Pháp trước Iraq, trong đó có cú đúp bàn thắng của ngôi sao Mbappe giúp “Les Bleus”. Ngay sau đó đội tuyển Na Uy với màn thể hiện chói sáng của Erling Haaland khi 2 lần lập công cũng giành thắng lợi 3-2 trước Senegal.

Mbappe tỏa sáng đưa đội tuyển Pháp giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận nhưng đội tuyển Pháp hơn hiệu số bàn thắng bại (5 so với 4) của đội tuyển Na Uy nên dẫn đầu bảng I, World Cup 2026. Kết quả này cũng giúp đội tuyển Pháp và Na Uy chắc chắn sớm đoạt vé vào vòng loại trực tiếp (32 đội). Mbappe cùng đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Erling Haaland cùng đội tuyển Na Uy ở lượt trận cuối nhằm quyết định ngôi nhất, nhì bảng I. Trong khi đó đội tuyển Iraq và Senegal có cùng 0 điểm sẽ tranh hạng ba, chờ cơ hội vào vòng trong dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt.

Erling Haaland cũng rực sáng cùng đội tuyển Na Uy ẢNH: REUTERS

Tại bảng J, đội tuyển Argentina với phong độ cực kỳ ấn tượng của siêu sao Messi khi ghi cả 2 bàn thắng đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số 2-0. Toàn thắng 2 trận (6 điểm), đội tuyển Argentina cũng chính thức đoạt vé đi tiếp với ngôi nhất bảng J. Ở trận còn lại, đội tuyển Algeria đánh bại Jordan 2-1, có cùng 3 điểm với đội tuyển Áo. 2 đội này tranh ngôi nhì bảng khi chạm trán ở lượt trận cuối.

Messi thể hiện phẩm chất siêu sao khi ghi 5 bàn sau 2 trận, giúp đội tuyển Argentina xếp nhất bảng J ẢNH: REUTERS

Như vậy tính đến hôm nay (23.6), đã xác định 6 đội chính thức góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup 2026 là Mexico (bảng A, 6 điểm), đội tuyển Mỹ (bảng D, 6 điểm), đội tuyển Đức (bảng E, 6 điểm), đội tuyển Pháp (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Na Uy (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Argentina (bảng J, 6 điểm). Trong đó 4 đội đã chắc chắn xếp nhất bảng là Mexico, Mỹ, Đức và Argentina. Các đội khác cũng rộng cửa đi tiếp là Brazil (bảng C, 4 điểm), Ma Rốc (bảng C, 4 điểm), Canada (bảng B, 4 điểm), Thụy Sĩ (bảng C, 4 điểm), Hà Lan (bảng F, 4 điểm), Nhật Bản (bảng F, 4 điểm), Ai Cập (bảng G, 4 điểm), Tây Ban Nha (bảng H, 4 điểm).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 tính đến hết loạt trận ngày 23.6 (giờ Việt Nam):

Bảng A:

Bảng B:

Bảng C:

Bảng D:

Bảng E:

Bảng F:

Bảng G:

Bảng H:

Bảng I:

Bảng J:





Bảng K:

Bảng L:























