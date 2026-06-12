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Thể thao World Cup 2026

Bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026: Argentina và Messi lên đỉnh thế giới!

Linh Nhi
Linh Nhi
12/06/2026 02:38 GMT+7

Bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026, chỉ vài giờ trước khai mạc, chứng kiến nhà đương kim vô địch Argentina vươn lên vị trí số 1 - vượt qua Tây Ban Nha và Pháp.

Bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026: Argentina và Messi lên đỉnh thế giới!- Ảnh 1.

Messi ghi bàn góp phần đưa Argentina lên số 1 trên bảng xếp hạng FIFA

ảnh: reuters

Argentina lên đỉnh thế giới

Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của mình với tư cách là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, điều này có thể sẽ là một cú hích tinh thần cho Messi và các đồng đội.

Chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Bắc Mỹ, đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã trở lại vị trí số 1 thế giới. Đội bóng của Messi đã vượt qua Pháp để chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, sau khi đánh bại Iceland và Honduras trong các trận giao hữu khởi động.

Bại tướng của Argentina ở chung kết World Cup 2022 - đội tuyển Pháp vẫn đầy khát vọng săn tìm chức vô địch World Cup lần thứ ba cho riêng mình.

Bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026: Argentina và Messi lên đỉnh thế giới!- Ảnh 2.

Mbappe và tuyển Pháp tạm xếp hạng 3 thế giới

ảnh: Reuters

Thầy trò HLV Didier Deschamps vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong tốp đua vô địch, nhưng Mbappe và dàn hảo thủ xung quanh đã rơi 2 bậc xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026.

Vị trí thứ 2 thuộc về Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch EURO 2024 - sau khi họ có trận hòa với Iran trước khi thắng Peru. Đội tuyển Anh đứng thứ tư, hơn Bồ Đào Nha của Ronaldo đúng 1 bậc .

Tốp 10 chứng kiến Ma Rốc tiếp tục thăng tiến và vươn lên xếp hạng 7, vị trí cao nhất của họ từ trước đến nay kể từ khi bảng xếp hạng thế giới dành cho bóng đá nam được giới thiệu vào năm 1993.

Nhờ đó, Ma Rốc - "ngựa ô" từng loại Bồ Đào Nha để xếp hạng 4 ở World Cup 2022 - đã vượt qua "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan. Trong khi Iran lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 20.

Bảng xếp hạng FIFA thay đổi sát World Cup 2026: Argentina và Messi lên đỉnh thế giới!- Ảnh 3.

Ronaldo có thể đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao thế giới tại World Cup 2026?

ảnh: reuters

Theo quy định của FIFA, bảng xếp hạng thế giới cũng sẽ được sử dụng làm tiêu chí phân định thắng thua khi có nhiều đội bằng điểm nhau trong nhóm, nhằm xác định thứ hạng trong nhóm từ 2 đội trở lên sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2026.

Ngoài ra, BTC cũng sẽ từ đó xác định 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất sẽ tiến vào vòng 32 đội, nếu có nhiều đội xếp thứ 3 bằng điểm nhau sau khi áp dụng các tiêu chí hiệu số bàn thắng, số bàn thắng, điểm fair-play.

Trước thềm World Cup 2022, Brazil được FIFA xếp hạng là đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng cuối cùng đã thất bại khi bị loại ở tứ kết bởi Croatia. Argentina đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng lúc đó đã giành chức vô địch.

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