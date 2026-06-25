Ronaldo đã bật công tắc cỗ máy chinh phục

Ronaldo đã trở lại

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo sút tung lưới Uzbekistan ở phút thứ 6 (lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, ngày 24.6), siêu sao Bồ Đào Nha (BĐN) không chỉ thuần túy ghi 1 bàn thắng. Đó còn là động tác mở van tháo cạn áp lực, vốn đã tồn đọng và đè nặng lên cá nhân Ronaldo cùng tập thể BĐN trong suốt tuần qua, từ sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Ronaldo bị chê bai ích kỷ, hết thời, đặt cá nhân lên trên tập thể. Còn BĐN bị xem như tập thể rời rạc và mất đoàn kết.

Ronaldo đã tìm lại khát khao chinh phục ẢNH: REUTERS

Song chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan mang tới thông điệp ngược lại. Ronaldo mở tỷ số bằng pha chạy chỗ không bóng khôn ngoan, đánh lừa tầm quan sát của 3 hậu vệ đối thủ trước khi dứt điểm không bóng chuẩn mực. Anh hoàn tất cú đúp, lại từ pha di chuyển phá bẫy việt vị chuẩn mực nữa, để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup 2026 và chạm kỷ lục ghi bàn tại 6 VCK World Cup liên tục. Sau 20 năm, Ronaldo không còn là chàng trai trẻ sung mãn như năm 2006. Thời gian đã đặt lên Ronaldo nếp nhăn cùng vết hằn trên từng sợi cơ. Nhưng không ai lấy được của siêu sao 41 tuổi khát vọng chứng tỏ. Tinh thần "những gì quan trọng nhất còn đang ở phía trước" từng được Ronaldo chia sẻ, đang dẫn lối anh vượt qua khúc cua khó nhất sự nghiệp. Ronaldo không ích kỷ. Anh chấp nhận là "phông nền" với những nhịp thở và dậm đà đánh lừa đối thủ, để mở ra khoảng không cho Nuno Mendes sút phạt thành bàn. Anh chạy liên tục để pressing đến phút cuối cùng. Anh giơ tay ra hiệu cho đồng đội chạy chỗ, còn bản thân giật lùi về để thu hút đối thủ. Khi một siêu sao chấp nhận lùi lại, cả tập thể cũng vì anh mà chiến đấu.

"Bàn thắng của người thủ quân luôn giá trị với BĐN. Ronaldo vẫn là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất, chúng tôi hiểu điều đó", Bruno Fernandes khẳng định. Với chân sút đã ghi gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo chỉ cần một pha lập công để tái khởi động "cỗ máy".

"Sư tử Anh" trở lại mặt đất

Ở lượt đấu mà các ứng viên vô địch như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Argentina, Hà Lan, Brazil và BĐN đều thắng, thì Anh lại… hòa.

Ronaldo đã tìm lại khát khao chinh phục ẢNH: REUTERS

Lối chơi tấn công phóng khoáng, đan bóng dính "như keo" với nhịp điệu dồn dập trong ngày ra quân của Anh đã không còn, khi học trò Thomas Tuchel phải đương đầu Ghana quá kỷ luật. Anh áp đảo toàn diện, cầm bóng 79%, sút 19 lần (so với 2 của đối thủ), nhưng thống kê trở nên vô nghĩa khi Harry Kane và Jude Bellingham vô duyên trước cầu môn. Ghana đáng khen nhờ hàng thủ bằng "thép", như cái cách các đội đồng hương châu Phi như Congo hay Cabo Verde đã cầm hòa đối thủ mạnh. Song, Anh cũng đáng trách bởi sự đơn điệu quen thuộc đã trở lại khi "Tam sư" gặp một đội phòng ngự triệt để. Khi Kane mất cảm giác, còn Bellingham bị bủa vây, đội bóng của Tuchel lập tức bối rối. Đó không phải hình bóng quân vương.

Anh vẫn đứng đầu bảng L với 4 điểm, nhưng ngôi đầu có nguy cơ bị Croatia (3 điểm) và Ghana (2 điểm) đe dọa, nếu sảy chân trước Panama ở lượt cuối. Colombia cũng duy trì phong độ tốt khi thắng Congo 1-0 để dẫn đầu bảng K, vượt BĐN. Chỉ cần 1 điểm lượt cuối, Luis Diaz cùng đồng đội sẽ đứng nhất bảng, nhờ vậy tránh được nhánh khó ở vòng knock-out.