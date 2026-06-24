Messi dẫn đầu, Ronaldo trở lại: World Cup 2026 phá mọi chuẩn mực 'Chiếc giày vàng'

Chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng, cuộc đua "Chiếc giày vàng" World Cup 2026 đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì người hâm mộ thường thấy ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lionel Messi đang dẫn đầu với 5 bàn thắng sau 2 trận cho đội tuyển Argentina. Phía sau anh là Kylian Mbappe và Erling Haaland với cùng 4 bàn. Cristiano Ronaldo cũng vừa trở lại cuộc đua sau cú đúp giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan vào rạng sáng 24.6.

World Cup 2026 đang tạo ra cuộc đua 'Vua phá lưới' điên rồ nhất lịch sử: Messi, Ronaldo, Mbappe hay Haaland?

Khoảng cách giữa các ứng viên hàng đầu vẫn rất sít sao. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở tốc độ ghi bàn. Trong phần lớn các kỳ World Cup gần đây, chỉ cần khoảng 5 hoặc 6 bàn thắng là đủ để trở thành "Vua phá lưới". Thậm chí World Cup 2006 và 2010 chỉ cần 5 bàn là có thể đoạt danh hiệu này.

Thế nhưng World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng bảng và Messi đã chạm mốc 5 bàn. Điều đó cho thấy chuẩn mực quen thuộc của danh hiệu "Vua phá lưới" hoàn toàn có thể bị phá vỡ.

Các chân sút ngôi sao đang cho thấy phong độ rất đáng nể ở World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Kỷ lục bàn thắng ở World cup 2026?

Việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội đã tạo ra nhiều thay đổi. Các đội bóng tiến tới trận chung kết giờ có thể thi đấu tối đa 8 trận thay vì 7 trận như trước đây. Đồng nghĩa các chân sút hàng đầu cũng có thêm cơ hội nâng cao thành tích.

Messi dẫn đầu cuộc đua với 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận ẢNH: REUTERS

Mbappe vẫn là chân sút rất "nhạy" tại World Cup, anh đã có 4 bàn sau 2 trận cùng đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, nhiều đội tuyển lớn đang sở hữu những tiền đạo đạt phong độ rất cao. Messi liên tục ghi bàn cho đội tuyển Argentina. Mbappe vẫn là đầu tàu của đội tuyển Pháp. Haaland đang có kỳ World Cup đầu tiên đầy bùng nổ cùng đội tuyển Na Uy. Ngay cả Ronaldo, người từng bị nghi ngờ sau trận hòa đội tuyển CHDC Congo, cũng vừa nhắc tất cả nhớ đến mình bằng cú đúp lịch sử trước Uzbekistan.

Nếu các đội tuyển này tiến sâu, cuộc đua "Chiếc giày vàng" hoàn toàn có thể được quyết định ở những vòng đấu cuối cùng với số bàn thắng cao hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup gần đây.

Khi Messi, Ronaldo chưa chịu "nhường sân" cho thế hệ mới

Một trong những điều thú vị nhất của cuộc đua năm nay là sự xuất hiện của nhiều thế hệ khác nhau. Messi đã 39 tuổi. Ronaldo bước sang tuổi 41. Trong khi đó, Mbappe và Haaland đại diện cho thế hệ kế cận được kỳ vọng thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

Cú đúp trước Uzbekistan giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 2 bàn. Khoảng cách với Messi vẫn còn khá xa, nhưng giải đấu còn rất dài. Quan trọng hơn, Ronaldo đã chứng minh anh chưa sẵn sàng rời khỏi những cuộc đua lớn.

Ronaldo chính thức quay lại cuộc đua ẢNH: REUTERS

Haaland cũng đang có phong độ rất cao cùng đội tuyển Na Uy ẢNH: REUTERS

Chỉ vài ngày trước, tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha còn là tâm điểm chỉ trích. Nhưng chỉ sau một trận đấu, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Điều đó khiến cuộc đua "Vua phá lưới" năm nay trở nên đặc biệt. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa những chân sút xuất sắc nhất thế giới, mà còn là cuộc đối đầu giữa quá khứ và tương lai của bóng đá.

Messi đang dẫn đầu. Mbappe và Haaland bám đuổi quyết liệt. Ronaldo vừa tuyên bố "tôi đã trở lại". Và nếu tốc độ ghi bàn hiện tại tiếp tục được duy trì, World Cup 2026 có thể chứng kiến một "Chiếc giày vàng" với số bàn thắng cao nhất trong nhiều thập niên. Đó sẽ là cái kết xứng đáng cho một cuộc đua đang hội tụ gần như mọi ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới.