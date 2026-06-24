Đội tuyển Anh gây thất vọng vì 'lời nguyền vòng bảng', Harry Kane bất lực nhìn lịch sử lặp lại

Harry Kane đã nhìn thấy nguy cơ từ trước

Theo The Guardian, trước trận đấu với đội tuyển Ghana vào rạng sáng 24.6 thuộc bảng L World Cup 2026, Harry Kane đã nhắc các đồng đội về một thống kê không mấy vui vẻ.

Ở 3 giải đấu lớn gần nhất, đội tuyển Anh đều chơi dưới sức ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đó là những trận hòa đáng thất vọng trước đội tuyển Scotland, đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Mỹ. Thông điệp của Kane rất rõ ràng: đội tuyển Anh không được phép lặp lại sai lầm đó tại World Cup 2026.

Harry Kane đã cảnh báo trước nhưng đội tuyển Anh vẫn chưa thể vượt qua "lời nguyền" trận thứ hai vòng bảng ẢNH: REUTERS

Nhưng cuối cùng, lịch sử vẫn lặp lại.

Sau màn trình diễn đầy hứng khởi trước đội tuyển Croatia, thầy trò HLV Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Thay vào đó, họ trải qua 90 phút bế tắc trước đội tuyển Ghana và phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

Đây chưa phải kết quả khiến đội tuyển Anh rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, nó đủ để kéo người hâm mộ trở lại với những câu hỏi quen thuộc đã đeo bám đội bóng này suốt nhiều năm qua.

Khi đội tuyển Anh gặp đối thủ biết cách phòng ngự

Nếu trận thắng đội tuyển Croatia mang đến cảm giác về một đội tuyển Anh giàu tốc độ và năng lượng, thì cuộc đối đầu với đội tuyển Ghana lại là bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Đội bóng châu Phi dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz gần như không có ý định chơi đôi công. Họ chủ động lùi sâu đội hình, bịt kín mọi khoảng trống và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương.

Đó không phải chiến thuật mới. Trong nhiều năm qua, các đối thủ của đội tuyển Anh thường lựa chọn cách tiếp cận tương tự khi đối đầu với dàn ngôi sao đắt giá của "Tam sư". Và không ít lần, đội tuyển Anh gặp khó khăn trước kiểu phòng ngự này.

Đội tuyển Ghana (áo vàng) đã có trận đấu kiên cường ẢNH: REUTERS

Điều đáng nói là sau nhiều đời HLV, từ Gareth Southgate đến Thomas Tuchel, bài toán ấy vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đội tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu những pha xử lý đủ sắc bén để xuyên thủng hệ thống phòng ngự đông người của Ghana.

Những cơ hội rõ ràng chỉ xuất hiện trong những phút cuối trận khi đối thủ bắt đầu xuống sức. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để tạo nên khác biệt. Một trong những kỳ vọng lớn nhất khi HLV Tuchel tiếp quản đội tuyển Anh là khả năng mang đến những phương án tấn công đa dạng hơn. Dù vậy, trận đấu tại Boston cho thấy hành trình đó vẫn còn nhiều việc phải làm.

Xét về kết quả, trận hòa này chưa đẩy đội tuyển Anh vào tình thế nguy hiểm. Họ vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Thậm chí, việc giữ lại 1 điểm còn tốt hơn mạo hiểm dâng cao rồi nhận thất bại trước những pha phản công của Ghana.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng không nằm ở tỷ số. Điều đáng bàn là cách đội tuyển Anh đánh mất sự hứng khởi chỉ sau một trận đấu. Chiến thắng trước đội tuyển Croatia từng tạo cảm giác rằng HLV Tuchel đang dần xây dựng được một phiên bản đội tuyển Anh quyết đoán và chủ động hơn. Nhưng trước Ghana, những hạn chế quen thuộc lại xuất hiện.

Đội tuyển Anh vẫn sở hữu rất nhiều tài năng trên hàng công. Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham hay Cole Palmer đều là những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Thế nhưng khi không gian bị thu hẹp và đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, đội bóng này vẫn thiếu những giải pháp thực sự hiệu quả.

Có lẽ đó mới là bài kiểm tra quan trọng nhất với HLV Tuchel.

HLV Tuchel sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội tuyển Anh tiến xa ẢNH: REUTERS

Đánh bại những đối thủ mạnh trong các trận đấu cởi mở luôn là điều đáng giá. Nhưng để tiến xa ở World Cup, các ứng viên vô địch còn phải biết cách vượt qua những trận đấu khó chịu, nơi đối thủ chỉ tập trung phòng ngự và chờ đợi sai lầm.

Đội tuyển Ghana đã làm rất tốt điều đó. Còn đội tuyển Anh, sau một đêm đáng thất vọng tại Boston, hiểu rằng con đường hướng tới chức vô địch World Cup 2026 vẫn còn nhiều chông gai hơn những gì người ta tưởng sau chiến thắng trước đội tuyển Croatia.