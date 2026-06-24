Argentina đã vào vòng knock-out và nhất bảng, Messi sẽ thi đấu để phá tiếp kỷ lục?

Quyết định của HLV Scaloni về Messi

Theo Gaston Edul, khả năng Messi thi đấu bao nhiêu thời gian hay không thi đấu, đều tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của HLV Scaloni và sự trao đổi với danh thủ này. Nhưng vẫn có nhiều khả năng, Messi sẽ thi đấu ít nhất 45 phút trong trận gặp Jordan. Lý do, danh thủ này cần giữ nhịp độ thi đấu của mình sau hai trận vòng bảng ghi đến 5 bàn.

Messi có khả năng sẽ thi đấu ít nhất 45 phút trong trận gặp Jordan Ảnh: Reuters

Ưu tiên của Messi vẫn là hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Argentina tại World Cup năm nay. Sau khi đã chắc suất nhất bảng J, đội tuyển Argentina nằm ở nhánh đấu khá thuận lợi ở vòng 32 đội.

Theo phân tích của The Athletic, với ngôi nhất bảng J, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu với đội nhì bảng H ở vòng 32 đội tại sân Hard Rock ở Miami Gardens lúc 5 giờ ngày 4.7. Đây được xem là sân nhà của Messi, vì anh đang thi đấu cho CLB Inter Miami tại đây.

Đối thủ dự kiến của Albiceleste, theo tính toán của The Athletic, có nhiều khả năng là Cabo Verde với đến 59%. Tiếp theo là Ả Rập Xê Út, với 24%, và xa hơn nữa là Tây Ban Nha và Uruguay, cả hai đều có 9%.

Nếu vượt qua vòng này, ở vòng 16 đội, đội tuyển Argentina có thể đối đầu với một đối thủ đến từ bảng D và G: Đội tuyển Bỉ nổi lên là đội có khả năng nhất, với 37%. Úc cũng có khả năng, với 21%; Paraguay, với 20%; và Iran, với 11%, theo The Athletic.

Ngoài ra, ở vòng tứ kết, nếu đi tiếp, khả năng Messi và đội tuyển Argentina có thể gặp Colombia với khoảng 30%. Theo sau là Canada, với 21%; Bồ Đào Nha, với 19%; và Thụy Sĩ, với 10%.

HLV Scaloni sẽ tính toán lại cho lực lượng Argentina ẢNH: REUTERS

Các mô phỏng cho thấy đội tuyển Argentina gia có đến 76% cơ hội lọt vào vòng này, tỷ lệ cao nhất trong số các đội hiện đang dẫn đầu bảng, The Athletic cho biết thêm.

Dự báo về các khả năng này, sẽ là yếu tố quyết định cho HLV Scaloni tính toán về mặt lực lượng và cả Messi, trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026.

Trước mắt, đội tuyển Argentina sẽ vắng trung vệ Cristian Romero bị tái phát chấn thương nghỉ hết vòng bảng. Các cầu thủ còn lại khỏe mạnh, nhưng HLV Scaloni sẽ ưu tiên các cầu thủ chưa ra sân được thi đấu chính ở trận gặp Jordan chỉ còn mang tính thủ tục.