World Cup 2026, Colombia - CHDC Congo: Xứng danh ‘ngựa ô’ Nam Mỹ

Colombia là 1 trong 3 đội bóng của khu vực Nam Mỹ thi đấu ấn tượng nhất hiện nay, bên cạnh Argentina và Brazil. Ngoài ra, phần nào đó thêm Paraguay sau khi thắng nhọc nhằn Thổ Nhĩ Kỳ tỷ số 1-0 sau trận ra quân thua đậm đội tuyển Mỹ 1-4, để tìm lại hy vọng. Trong khi Ecuador và Uruguay đều gây thất vọng (chưa có chiến thắng nào).

Luis Diaz sẽ tiếp tục ghi bàn giúp Colombia hóa giải hiện tượng CHDC Congo? Ảnh: Reuters

Colombia ra quân thắng tương đối dễ dàng tân binh World Cup Uzbekistan với tỷ số 3-1, nhờ các bàn thắng của Munoz, Diaz và Campaz ghi. Nếu thắng tiếp đại diện châu Phi, CHDC Congo, họ sẽ sớm lấy vé đi tiếp trong bảng đấu còn có Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Đội tuyển Colombia hiện có 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong 5 trận ở năm nay, họ có 3 trận thắng và 2 trận thua. Trong khi, CHDC Congo gây sốc hòa Bồ Đào Nha tỷ số 1-1 ngày ra quân. Nhưng qua đó cũng kéo dài chuỗi không biết mùi chiến thắng là gì của họ lên 3 trận gần đây (2 hòa, 1 thua).

Tiền đạo Yoane Wissa là người ghi bàn đẹp mắt ở trận hòa Bồ Đào Nha. Ngôi sao này cùng Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Noah Sadiki, Edo Kayembe, là những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển CHDC Congo khi cùng thi đấu ở nước Anh.

Trong khi đó, Colombia sở hữu dàn ngôi sao vượt trội hơn, trong đó tiền đạo Luis Diaz là cái tên nổi bật nhất đang thi đấu cho Bayern Munich. Những cầu thủ khác của "La Tricolor" như Munoz, Yerry Mina, Davinson Sanchez, hay Jhon Arias, Jefferson Lerma, Jhon Cordoba và James Rodriguez đều gây ấn tượng và giàu kinh nghiệm.

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Colombia thắng 4 và thua 2, ghi 13 bàn và để thủng lưới 7 bàn trong giai đoạn đó. Họ ghi bàn đầu tiên ở 5 trong 6 trận đấu. Họ có 5 bàn thắng trong hiệp một, trong khi đối thủ ghi 5 bàn trong 45 phút đầu tiên.

Còn CHDC Congo đã thắng 2, hòa 2 và thua 2 trong 6 trận gần nhất. Họ ghi được 5 bàn và để thủng lưới 4 trong khoảng thời gian đó, và ghi bàn đầu tiên ở 2 trong số 6 trận. Họ có 2 bàn thắng trong hiệp một, trong khi đối thủ ghi 1 bàn trước giờ nghỉ.