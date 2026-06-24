Harry Kane im tiếng, Anh hòa Ghana 0-0: Màn trình diễn thiếu sắc sảo và sáng tạo

Đội tuyển Anh bế tắc kỳ lạ suốt hiệp một

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, sự thay đổi của HLV Tuchel không hiệu quả với Spence và Guehi thay cho O'Reilly và Stones ở hàng thủ so với trận gặp Croatia.

Harry Kane im tiếng giữa vòng vây hàng thủ Ghana, khiến đội tuyển Anh hòa nhạt nhòa không bàn thắng Ảnh: Reuters

Trong đó, ý định tấn công áp đảo của "Tam sư" đã gặp phải bức tường phòng ngự số đông của Ghana, đội có sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Partey và bố trí đội hình thấp 5-4-1.

Các thống kê nói lên tất cả, đội tuyển Anh giữ bóng đến 80%, tung 6 cú sút, nhưng không có pha nào trúng đích. Trung phong Harry Kane chỉ có 8 lần chạm bóng và 1 lần trong vòng cấm. Điều này cho thấy màn trình diễn khá tẻ nhạt của toàn đội tuyển Anh. Họ rõ ràng là cần mạo hiểm hơn mới có thể phá vỡ thế trận của Ghana.

HLV Carlos Queiroz của Ghana bố trí một hàng thủ lùi sâu, và chơi an toàn, mục tiêu rõ ràng là tìm kiếm 1 điểm. Nhưng đội tuyển Anh từng thi đấu bùng nổ hàng công bao nhiêu ở trận thắng Croatia tỷ số 4-2, thì nay lại thiếu sự sắc sảo và sáng tạo. Họ thường xuyên dùng chiến thuật chuyền bóng ra biên, nhưng những đường chuyền cuối cùng từ Gordon và Madueke đều không đủ tốt.

Declan Rice vẫn nỗ lực chơi tốt hơn và tham gia nhiều hơn vào các khu vực tấn công, nhưng hàng công của đội tuyển Anh trong hiệp một đã bế tắc một cách kỳ lạ. Hiệp một trận đấu này, cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 không có một cú sút nào trúng đích.

O'Reilly có tình huống đáng tiếc nhất gần cuối trận khi đánh đầu bật xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn Ảnh: Reuters

Hiệp hai tốt hơn, nhưng vẫn chưa đủ

Các cầu thủ đội tuyển Anh thi đấu trực diện hơn trong hiệp hai, với Gordon và Madueke hoạt động tích cực và thường xuyên xâm nhập vòng cấm Ghana để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, cũng phải đến khi HLV Tuchel quyết định có sự thay đổi gần như toàn bộ hàng tiền vệ và tấn công, gồm Saka, O'Reilly, Rashford, Rogers và Eze vào thay Spence, Anderson, Jude Bellingham cùng Gordon và Madueke. Sức tấn công của "Tam sư" vì thế tăng lên đáng kể.

Trung phong Harry Kane có 2 cơ hội ngon ăn, còn O'Reilly có tình huống đáng tiếc nhất gần cuối trận khi đánh đầu bật xà ngang. Bỏ lỡ những tình huống này, đội tuyển Anh đành phải chia điểm với Ghana với tỷ số hòa 0-0 sau trận đấu đầy thất vọng.

Bị cầm chân đáng tiếc, nhưng đội tuyển Anh vẫn giữ ngôi đầu bảng L với 4 điểm bằng với Ghana, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Ở lượt cuối, đội tuyển Anh gặp Panama, trong khi Ghana gặp Croatia cùng 4 giờ ngày 28.6. Họ vẫn cần phải tập trung thi đấu để giành chiến thắng và bảo đảm ngôi đầu cùng suất đi tiếp vào vòng 32 đội.

