Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan, bảng K World Cup 2026: Messi gọi, Ronaldo trả lời

Ronaldo đã 'thông nòng'

Cristiano Ronaldo bước vào lượt đấu thứ hai với áp lực nghẹt thở. Lionel Messi đã ghi 5 bàn và phá kỷ lục World Cup. Kylian Mbappe, Erling Haaland đều có 4 bàn, trong khi Harry Kane 2 bàn. Các chân sút giỏi nhất đều đã lập công, chỉ còn Ronaldo với cái lắc đầu ngao ngán đọng lại trước CHDCC Congo ở trận hòa ra quân của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, màn so tài với đội bóng yếu như Uzbekistan (0 giờ ngày 24.6) là cơ hội tốt nhất có thể, để Bồ Đào Nha thắng và Ronaldo "thông nòng". Chân sút 41 tuổi có lẽ cũng hiểu rõ và tập trung tối đa để kiếm tìm bàn thắng đầu tiên.

Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Ronaldo đã toại nguyện ở phút thứ 6. Xuất phát từ pha đánh biên phải nhuần nhuyễn của Bồ Đào Nha, bóng được trả ngược cho Joao Cancelo ở sát cánh. Ronaldo di chuyển khôn ngoan, luồn lưng Bruno Fernandes để tiếp cận cột gần, rồi vung chân đá một chạm cực hiểm để khuất phục thủ môn Abduvohid Nematov của Uzbekistan.

Xuyên suốt pha tấn công, Ronaldo chỉ chạm bóng ở khoảnh khắc quyết định. Trước đó, anh đã chạy chỗ hợp lý khi nhìn ra "điểm hở" nơi hàng thủ Uzbekistan để có mặt đúng lúc. Đó là cảm quan vị trí đẳng cấp của tiền đạo đã hiện diện hơn hai thập kỷ ở sân chơi đỉnh cao, khác với Uzbekistan non nớt lần đầu đến World Cup. Pha lập công không chỉ giúp Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, mà còn giải tỏa sức ép ngàn cân đang đè nén trên vai chân sút 41 tuổi.

Khác với diện mạo bế tắc trận đầu, Bồ Đào Nha áp đảo Uzbekistan bằng thế trận tấn công vũ bão. Các tiền vệ hoán đổi vị trí và đập nhả liên tục, mở ra không gian để Ronaldo, Pedro Neto hay Joao Felix mở toang cửa ghi bàn.

Thủ môn Nematov bất lực trước Ronaldo ẢNH: REUTERS

Phút 17, Nuno Mendes sút phạt chuẩn xác bằng chân trái ở cự ly 25 m, nâng tỷ số lên 2-0. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về Ronaldo, Mendes đã bất ngờ chạy đà rồi đặt lòng chân trái rất hiểm, xuyên qua khoảng trống giữa lớp rào đối thủ để ghi bàn.

Uzbekistan bị từ chối một bàn thắng đẹp mắt trong hiệp 1, bởi trước khi Aziz Ganiev sút xa hạ Diogo Costa, Abbosbek Fayzullaev đã đẩy ngã Joao Cancelo.

Ronaldo khép lại hiệp 1 thăng hoa với bàn thắng phút 39. Một lần nữa, số 7 của Bồ Đào Nha chạy chỗ khôn ngoan, đón đường chọc khe của Bruno Fernandes rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0.

Ronaldo thậm chí suýt lập hat-trick ngay trong hiệp 1, khi cũng ở pha đối mặt, cú bấm bóng điệu nghệ của anh bị hậu vệ Uzbekistan phá ra trên vạch vôi.

Màn dạo chơi của Bồ Đào Nha

Dẫn 3 bàn chóng vánh trong hiệp 1, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha có nửa sau trận đấu nhàn nhã. Song, với đẳng cấp vượt trội, đại diện châu Âu vẫn dễ dàng xé lưới Uzbekistan.

Ronaldo luôn là tâm điểm trên hàng công Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Phút 60, từ quả phạt góc bên cánh phải của Bồ Đào Nha, hàng thủ Uzbekistan lúng túng mắc sai lầm. Bóng được hậu vệ áo trắng phá trúng vào... người thủ môn Nematov, đưa tên anh lên bảng tỷ số với tư cách người phản lưới nhà.

Ronaldo được đồng đội ưu ái dồn bóng trong hiệp 2. Đầu hiệp 2, anh lại chạy chỗ thông minh để đón pha gẩy bóng thông minh của Bruno, nhưng thủ môn Nematov đã băng ra dũng cảm để cứu thua. Phút 74, lại là Ronaldo đối mặt với Nematov. Lần này, cú sút chân trái uy lực của tiền đạo 41 tuổi bị thủ môn Uzbekistan bắt bài.

Trong những phút cuối, Uzbekistan nỗ lực tìm đường phản công để kiếm bàn danh dự. Phút 77, học trò HLV Fabio Cannavaro lên bóng nhịp nhàng ở cánh phải, mở ra không gian để Eldor Shomurodov cầm bóng trong vòng cấm rồi vung chân sút vọt xà. Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi, Uzbekistan có cơ hội tổ chức tấn công.

Chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha được ấn định phút 88. Rafael Leao sút tung nóc lưới Nematov khi khoảng không mở ra quá lớn, trong bối cảnh hàng thủ Uzbekistan đã "đầu hàng".

Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm, hiệu số +5. Ở lượt cuối, Ronaldo cùng đồng đội đối đầu Colombia. Trong khi đó, Uzbekistan phải thắng trận cuối gặp CHDC Congo để nuôi hy vọng có vé vào vòng knock-out.



