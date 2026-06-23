World Cup 2026, Jordan - Algeria: Níu giữ hy vọng mong manh

Ai đủ bản lĩnh ở lại cuộc chơi World Cup?

Cả Jordan và Algeria đều khởi đầu hành trình World Cup 2026 bằng những trận đấu đáng quên. Jordan thua 1-3 trước Áo, trong trận đấu đại diện châu Á đã chơi ngang ngửa, tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn gỡ hòa. Thế nhưng, độ mỏng kinh nghiệm trong lần đầu bước ra World Cup khiến Jordan mắc nhiều sai sót ở nửa sau hiệp 2 và bại trận.

Algeria thua đậm 0-3 trước Argentina. Đội bóng Bắc Phi chỉ cầm cự được trong hiệp 1, trước khi sụp đổ bởi Lionel Messi xuất chúng. Algeria bất lực trước lối đá tốc độ và pressing chóng mặt mà Argentina đã giăng ra. Dù chủ động phòng ngự số đông để níu chân đối thủ, Luca Zidane cùng đồng đội cũng không ngăn được sức mạnh của đương kim vô địch.

Jordan (áo trắng) bại trận dù chơi ổn ở trận gặp Áo ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Algeria hiển nhiên mạnh hơn Jordan. Tuy nhiên, khi bị đặt vào áp lực buộc phải thắng, đôi chân Algeria có thể rơi vào tình trạng "đeo chì", như cái cách Thổ Nhĩ Kỳ đã bại trận trước Paraguay, hay Ecuador bị Curacao cầm chân.

Jordan có thể ngại Áo do hiếm khi cọ xát với các đối thủ châu Âu. Còn với Algeria thì không. Hai đội thường xuyên góp mặt tại Arab Cup, giải vô địch Trung Đông dành cho các đội Bắc Phi và Tây Á. Ở Arab Cup 2025, Jordan vào tới chung kết, chỉ thua 2-3 trong hiệp phụ trước Ma Rốc (đội đương kim hạng tư World Cup). Jordan thậm chí tiến xa hơn Algeria ở giải này.

Với ông Sellami (chiến lược gia người Ma Rốc đã rất hiểu bóng đá Bắc Phi) ngồi ghế huấn luyện, Jordan đủ khả năng gây khó dễ cho Algeria.

Tuy nhiên cũng giống trận ra quân, khoảng cách từ "làm khó" đến "giành điểm" luôn xa vời vợi với những đội tuyển lần đầu đá World Cup như Jordan.

Điều quan trọng với Olwan cùng đồng đội là phải duy trì cường độ pressing, gây áp lực cũng như chắt chiu những cơ hội ăn bàn xa xỉ để nắm lấy lợi thế, thay vì phung phí như trận gặp Áo.

Đội thắng trận này sẽ giữ lại cánh cửa đi tiếp tại World Cup 2026. Cuộc đối đầu "sinh tử" sẽ không có chỗ cho sai lầm.