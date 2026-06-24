Chủ nhà Mỹ đổi quy định, tạo điều kiện đặc biệt cho Iran trước trận quan trọng

Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), đội tuyển Iran sẽ được phép đến Seattle trước trận đấu với Ai Cập tới 48 giờ, thay vì chỉ được nhập cảnh vào Mỹ trước 24 giờ như ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, thầy trò HLV Amir Ghalenoei vẫn phải rời Mỹ ngay sau khi trận đấu kết thúc.

“Trước trận đấu ở Seattle ngày 26.6, đội tuyển Iran sẽ được phép đến trước hai ngày. Họ sẽ được yêu cầu rời đi ngay trong đêm sau khi trận đấu kết thúc”, người phát ngôn DHS cho biết với NBC.

Đội tuyển Iran sẽ được đến Mỹ sớm hơn 1 ngày so với những trận đấu trước đó ẢNH: REUTERS

Chủ nhà Mỹ nhấn mạnh việc kiểm soát nghiêm ngặt thời gian lưu trú của các đội tuyển là nhằm đảm bảo an ninh tại các sân vận động, trung tâm huấn luyện và các địa điểm liên quan đến World Cup.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran đã lên kế hoạch gửi đơn khiếu nại lên FIFA về những hạn chế mà ban tổ chức áp đặt. Đội tuyển Iran đóng quân tại Mexico và chỉ được phép sang Mỹ 24 giờ trước mỗi trận đấu. Sau khi thi đấu xong, toàn đội phải lập tức quay trở lại Mexico, khiến lịch trình trở nên vô cùng mệt mỏi.

Sau trận hòa New Zealand ở lượt mở màn, HLV Amir Ghalenoei từng bức xúc cho rằng Iran là đội tuyển “bị đối xử bất công nhất” tại World Cup 2026. Trong khi đó, đội trưởng Mehdi Taremi mô tả những tuần vừa qua giống như một “thảm họa” khi các cầu thủ gần như không có đủ thời gian hồi phục vì phải liên tục di chuyển giữa Mexico và Mỹ.

Đối thủ của Iran cũng gặp rắc rối

Đội tuyển Ai Cập của Mohamed Salah vừa trải qua sự cố đáng chú ý liên quan đến vấn đề an ninh.

Sau chiến thắng lịch sử 3-1 trước New Zealand tại Vancouver, thầy trò HLV Hossam Hassan muốn bay thẳng tới Seattle để chuẩn bị cho trận gặp Iran nhằm hạn chế việc di chuyển. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị các cơ quan an ninh địa phương từ chối. Trước quyết định này, đội tuyển Ai Cập buộc phải quay trở lại đại bản doanh ở Spokane trước khi tiếp tục hành trình đến Seattle vào thời điểm được cho phép.

Đội tuyển Ai Cập bị từ chối nhập cảnh quá sớm ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi muốn đến thẳng Seattle để tránh gây thêm mệt mỏi cho các cầu thủ. Nhưng sau quyết định của lực lượng an ninh, đội tuyển sẽ phải quay lại Spokane”, HLV Hossam Hassan xác nhận trong thông báo được Liên đoàn Bóng đá Ai Cập phát đi.

Trận thư hùng giữa Iran và Ai Cập tại Seattle vào ngày 26.6 mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào vòng 16 đội. Hiện Iran có 2 điểm sau hai trận hòa. Đại diện châu Á sẽ giành quyền vào vòng knock-out nếu đánh bại Ai Cập ở lượt cuối. Một trận hòa cũng có thể đủ để họ đi tiếp, tùy thuộc kết quả trận đấu còn lại của bảng G.

Phía đối diện, chiến thắng trước New Zealand đã giúp Ai Cập có được thắng lợi đầu tiên tại World Cup sau 92 năm chờ đợi. Mohamed Salah cùng các đồng đội đang dẫn đầu bảng G và tràn trề cơ hội đi tiếp.