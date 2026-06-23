Messi quá hay, Argentina tăng vọt cơ hội vô địch World Cup 2026: Áp sát Tây Ban Nha

Trước khi giải đấu khởi tranh, Báo Marca đánh giá Tây Ban Nha là đội tuyển có nhiều cơ hội lên ngôi nhất với tỷ lệ vô địch lên tới 29,6%. Trong khi đó, Argentina chỉ đứng sau với 17,1%, tức kém đối thủ tới 12,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể chỉ sau 2 lượt trận. Chiến thắng gần đây trước Algeria và Áo, cùng phong độ thăng hoa của Lionel Messi đã giúp Argentina cải thiện mạnh mẽ vị thế của mình. Theo bảng dự đoán được Marca cập nhật mới nhất, tỷ lệ vô địch của đội bóng Nam Mỹ đã tăng lên 21,6%. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ có 1 trận hòa và 1 chiến thắng, vì thế tỷ lệ vô địch của Tây Ban Nha hiện giảm xuống còn 23,6%.

Messi (giữa) vẫn đang rực sáng ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Báo Marca nhận định: “Khoảng cách giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất World Cup 2026 giờ chỉ còn 2 điểm phần trăm, mở ra khả năng Argentina sẽ sớm vượt lên dẫn đầu nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại”.

Messi vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina

Dù đã bước sang tuổi 39, Lionel Messi vẫn chứng minh anh là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Thủ quân của đội bóng xứ tango không chỉ tạo ra sự khác biệt bằng những bàn thắng, mà còn mang đến sự tự tin rất lớn cho các đồng đội. Tính đến hiện tại Messi đã có 5 pha lập công, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chính màn trình diễn xuất sắc của Messi trong chiến thắng gần nhất đã khiến mô hình dự đoán của Marca điều chỉnh đáng kể xác suất vô địch của Argentina. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn gặp khó khăn hoặc chưa đạt phong độ cao nhất, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đang trở thành yếu tố giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ cúp vàng thế giới.

Nếu đăng quang tại World Cup 2026, Argentina sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ Brazil năm 1962, đồng thời sở hữu chiếc cúp vàng thứ tư trong lịch sử sau các năm 1978, 1986 và 2022.

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Mô hình dự đoán của Marca hoạt động như thế nào?

Theo Marca, hệ thống dự báo của họ dựa trên bảng xếp hạng Elo - phương pháp đánh giá sức mạnh đội tuyển vốn được nhiều nhà nghiên cứu thể thao sử dụng. Không giống bảng xếp hạng FIFA, hệ thống Elo được cập nhật sau mỗi trận đấu và phản ánh rõ hơn phong độ hiện tại của các đội.

Điểm Elo của một đội sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả thi đấu và chất lượng của đối thủ. Chẳng hạn, đánh bại một đội mạnh như Argentina hay Tây Ban Nha sẽ giúp đội chiến thắng nhận được nhiều điểm hơn so với khi vượt qua một đội có thứ hạng thấp.

Đội tuyển Tây Ban Nha hiện vẫn là đội được đánh giá có tỷ lệ vô địch cao nhất ẢNH: REUTERS

Để đưa ra xác suất vô địch, Marca đã tiến hành mô phỏng toàn bộ World Cup 2026 tới 100.000 lần. Mỗi trận đấu trong các lần mô phỏng được tính toán dựa trên xác suất thắng, hòa hoặc thua theo công thức Elo.

Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ vô địch 21,6% của Argentina tương đương với việc đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã đăng quang trong khoảng 21.600 trên tổng số 100.000 lần mô phỏng. Trong khi đó, Tây Ban Nha vô địch ở khoảng 23.600 lần. Đáng chú ý, Marca cho biết các số liệu này được cập nhật tự động mỗi ngày, dựa trên kết quả thực tế của các trận đấu và sự thay đổi điểm Elo của các đội tuyển.

Marca nhận xét: “Ở thời điểm hiện tại, Argentina và Tây Ban Nha đang bỏ xa phần còn lại trong danh sách ứng viên vô địch. Lối chơi kiểm soát bóng đầy biến hóa của đội bóng xứ bò tót dưới thời HLV Luis de la Fuente vẫn mang đến sự ổn định, trong khi sự bùng nổ của Messi cùng kinh nghiệm của dàn cầu thủ Argentina đang giúp nhà đương kim vô địch thăng tiến mạnh mẽ”.

Cũng trong danh sách dự đoán của Marca, đội tuyển Pháp đang là đội xếp thứ 3 với tỷ lệ vô địch là 11,5%. Trong khi đó, đội tuyển Anh đứng thứ 4 với khả năng lên ngôi là 7,8%. Bất ngờ nhất trong danh sách dự đoán của Marca là đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đã rớt xuống đến hạng 10 với tỷ lệ lên ngôi chỉ 2,2%.