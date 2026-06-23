Cầu thủ gốc Việt giúp Algeria ngược dòng thắng Jordan, khiến HLV Jordan nể phục: FIFA vinh danh đặc biệt

Trong trận đấu kịch tính diễn ra trên sân Levi's (Mỹ), đội tuyển Algeria đã lội ngược dòng đánh bại Jordan với tỷ số 2-1. Sau khi bị Nizar Al-Rashdan chọc thủng lưới ở phút 35, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 với các pha lập công của Nadhir Ben Bouali và Amine Gouiri.

Một trong những nhân tố nổi bật nhất của Algeria là tiền vệ Ibrahim Maza. Ngôi sao đang khoác áo Bayer Leverkusen thi đấu trọn vẹn 90 phút, đóng vai trò kết nối các tuyến và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Theo thống kê của Sofascore, Ibrahim Maza thực hiện thành công 28 trong tổng số 35 đường chuyền, tạo ra 2 cơ hội rõ rệt và duy trì sự hiện diện thường xuyên ở phần sân đối phương.

Ibrahim Maza (trái) tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ibrahim Maza xuất sắc, HLV Jordan hết lời khen ngợi

Màn trình diễn ấn tượng ấy giúp cầu thủ 20 tuổi được FIFA trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đồng thời, trên các chuyên trang thống kê như Opta hay Sofascore, Ibrahim Maza cũng chính là cầu thủ được chấm điểm cao nhất phía Algeria.

Phát biểu sau trận, Ibrahim Maza khẳng định đội tuyển Algeria xứng đáng với chiến thắng: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay. Jordan gây ra rất nhiều khó khăn, đặc biệt sau khi họ dẫn trước trong hiệp một. Nhưng toàn đội đã chiến đấu đến cùng và tôi tin Algeria có thể tiến xa tại World Cup".

Đáng chú ý, HLV Jamal Sellami của Jordan dành nhiều lời khen cho tiền vệ gốc Việt. Nhà cầm quân này thừa nhận Ibrahim Maza là một trong những cầu thủ gây ảnh hưởng lớn nhất bên phía Algeria.

"Ibrahim Maza rất tài năng. Những pha di chuyển giữa các tuyến cùng tốc độ triển khai bóng của Ibrahim Maza luôn tạo ra mối đe dọa thường trực. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát cậu ấy rất chặt chẽ, nhưng Ibrahim Maza vẫn tạo ra khác biệt lớn trong lối chơi của Algeria", ông Sellami nhận xét.

HLV Jordan cũng cho rằng Algeria sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm quốc tế, qua đó tạo ra sự khác biệt ở các thời điểm quyết định. Theo ông, đội bóng Bắc Phi đã tận dụng quá tốt các tình huống cố định để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Ibrahim Maza cùng đội tuyển Algeria vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Jordan giúp Algeria có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026 và sống lại hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Petkovic sẽ chạm trán tuyển Áo trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Trong khi đó, Jordan chính thức hết cơ hội đi tiếp sau hai thất bại liên tiếp.

Sinh ra tại Đức nhưng có mẹ là người Việt Nam, Ibrahim Maza từ lâu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam. Với kỹ thuật khéo léo, tư duy hiện đại và khả năng sáng tạo nổi bật, tiền vệ của Bayer Leverkusen đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Algeria.