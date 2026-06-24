FIFA bất ngờ muốn đổi luật giữa World Cup, Chủ tịch Infantino lên tiếng về tranh cãi

FIFA muốn luật thay đổi ngay World Cup 2026

Theo tiết lộ của tờ The Times, ngày 23.6, FIFA đã làm việc với Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) để đề xuất một sự thay đổi đáng chú ý liên quan đến loạt sút luân lưu. Nếu được thông qua, luật mới có thể được áp dụng ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026.

FIFA muốn luật đá phạt đền mới sẽ được áp dụng ngay vòng loại trực tiếp của World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo luật hiện hành, khi hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hai hiệp phụ, trận đấu sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu. Khi đó, trọng tài sẽ thực hiện hai lần tung đồng xu.

Lần đầu tiên nhằm xác định đội nào được thực hiện quả sút đầu tiên. Đây được xem là lợi thế không nhỏ, bởi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đội đá trước thường có ưu thế về mặt tâm lý. Lần tung đồng xu thứ hai sẽ quyết định khung thành được sử dụng cho loạt sút luân lưu, yếu tố có thể ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu hoặc sức ép từ khán giả.

Như vậy, nếu một đội thắng cả hai lần tung đồng xu, họ sẽ vừa được quyền đá trước, vừa được chọn khung thành thuận lợi hơn. FIFA cho rằng điều này tạo ra quá nhiều lợi thế cho một bên.

Vì vậy, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đề xuất chỉ thực hiện một lần tung đồng xu duy nhất. Đội thắng sẽ có quyền lựa chọn trước, hoặc là đá quả luân lưu đầu tiên, hoặc là chọn khung thành thực hiện loạt sút. Đội còn lại sẽ mặc nhiên được hưởng quyền lựa chọn còn lại.

Theo FIFA, cách làm mới sẽ giúp phân chia lợi thế công bằng hơn giữa hai đội.

FIFA cho rằng cách làm mới sẽ mang đến sự công bằng cho các đội khi phải đá luân lưu ẢNH: REUTERS

The Times nhận định, động thái này xuất phát từ trận bán kết Champions League mùa vừa qua giữa Arsenal và PSG. Đại diện nước Anh đã thua cả hai lần tung đồng xu trước khi thất bại trên chấm 11 m ở trận đấu diễn ra tại Budapest (Hungary).

Việc FIFA đề xuất thay đổi một điều luật quan trọng ngay trong thời gian World Cup đang diễn ra đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng luật chơi cần được giữ ổn định cho đến hết giải đấu, thay vì thay đổi giữa chừng.

Chủ tịch Infantino bảo vệ các quãng nghỉ uống nước

Bên cạnh vấn đề đá luân lưu, FIFA cũng đối mặt với những chỉ trích liên quan đến quy định nghỉ uống nước được áp dụng ở tất cả các trận đấu tại World Cup 2026. Theo đó, các trận đấu đều có hai quãng nghỉ ngắn, thường diễn ra vào khoảng phút 22 của mỗi hiệp. Điều này khiến nhiều CĐV la ó, đặc biệt ở những sân vận động có mái che và hệ thống điều hòa không khí như ở Atlanta (Mỹ).

Một số ý kiến cho rằng FIFA đang tạo thêm khoảng thời gian để các đài truyền hình chen quảng cáo. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bác bỏ những chỉ trích này.

"Chúng tôi sẽ phân tích kinh nghiệm tại World Cup lần này để đưa ra quyết định cho tương lai. Có lẽ các quãng nghỉ này thực sự mang lại những điều tích cực", ông phát biểu.

FIFA muốn duy trì quãng nghỉ giữa 2 hiệp bất chấp những chỉ trích ẢNH: REUTERS

Theo người đứng đầu FIFA, khoảng thời gian ngắn này giúp các HLV điều chỉnh chiến thuật, sửa chữa sai sót, đồng thời cho phép các cầu thủ hồi phục thể lực trước khi trở lại với cường độ cao nhất.

"Có lẽ điều đó không xấu. Có thể nó là điều tốt. Chúng ta đang chứng kiến những trận đấu có cường độ rất cao. Các cầu thủ vẫn tấn công và thi đấu hết mình cho đến những giây cuối cùng", ông Infantino nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng việc áp dụng đồng đều quy định nghỉ uống nước ở mọi trận đấu là cần thiết nhằm đảm bảo sự công bằng.

Chủ tịch FIFA lý giải: "Nếu chỉ cho phép nghỉ giải lao ở những trận đấu quá nóng, một số HLV sẽ có cơ hội tác động đến trận đấu, còn những người khác thì không. Chúng tôi muốn tạo ra điều kiện giống nhau cho tất cả”.

Ông Infantino đồng thời khẳng định, FIFA không thu thêm bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ các quãng nghỉ này, bởi các hợp đồng truyền hình đã được ký kết trước khi quy định được ban hành.