Haaland tỉnh queo, 'mặc kệ' nếu Na Uy thua Pháp: Lập kỷ lục ăn đứt Messi, Ronaldo, Mbappe

Haaland "thiền" sau bàn thắng vào lưới Iraq trận ra mắt World Cup ảnh: reuters

Haaland chỉ kém thành tích của Messi

Rạng sáng 23.6, Na Uy đã đánh bại Senegal 3-2 nhờ cú đúp của ngôi sao Erling Haaland để sớm giành vé vào vòng knock-out. Cá nhân Haaland gây ấn tượng mạnh khi có trận thứ 2 liên tiếp lập cú đúp trong lần đầu ra mắt World Cup.

Ngay sau đó, đoạn phỏng vấn của Haaland gây sốt khi anh có cách nói chuyện thẳng thắn đến khó tin khi dự đoán về những đội bóng có khả năng vô địch World Cup 2026.

Trước câu hỏi của nữ phóng viên Fox Sports về trận tới Na Uy gặp đội tuyển Pháp của Mbappe, ngôi sao của CLB Man City Haaland tỉnh queo 'mặc kệ' nếu Na Uy thua Pháp qua câu trả lời: "Thật tình, tôi không quan tâm lắm!

Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Chúng tôi đã cùng nhau làm được điều đó. Do vậy tôi sẽ không thể quá quan tâm đến trận đấu đó (ám chỉ Na Uy gặp Pháp). Họ (Pháp) có thể sẽ thắng chúng tôi và vô địch World Cup!".

Haaland đang đạt phong độ rất cao tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Thái độ "mặc kệ" tỉnh queo của Haaland lập tức gây sốt với đông đảo người hâm mộ và truyền thông khắp thế giới. Càng ấn tượng hơn khi chân sút sinh năm 2000 trong lần đầu dự World Cup đã đạt thành tích ăn đứt Ronaldo, Messi hay Mpappe.

Haaland đã có màn chào sân ấn tượng ở World Cup 2026 bằng cách ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Iraq. Sau đó như đã nói, anh có thêm 2 bàn nữa vào lưới Senegal và giúp Na Uy có 6 điểm sau 2 trận để sớm góp mặt vòng 32 đội.

Trước chân sút người Na Uy, chỉ có 6 cầu thủ từng ghi được nhiều hơn một bàn trong 2 trận đầu tiên ra mắt World Cup, người gần nhất chính là đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane năm 2018, trước đó là Grzegorz Lato của Ba Lan năm 1974.

Sau khi lập ra thành tích chào sân World Cup khiến những siêu sao như Ronaldo, Messi hay Mbappe phải "ngước nhìn", Haaland sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy trong trận tranh ngôi đầu bảng I với Pháp đã 2 lần vô địch World Cup lúc 2 giờ ngày 27.6.

4 bàn trong 2 trận đầu World Cup của Haaland ăn đứt Messi, Ronaldo hay Mbappe ảnh: reuters

Dù đều đã đi tiếp, nhưng Na Uy gặp Pháp vẫn là tâm điểm của vòng bảng, quyết định ngôi đầu bảng I và xa hơn là vòng knock-out. Đây sẽ là cuộc chạm trán đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia giữa Haaland và Mbappe, 2 gương mặt nổi bật nhất của thế hệ mới sau triều đại Messi - Ronaldo.

Cả Mbappe và Haaland đều có khởi đầu rực rỡ tại FIFA World Cup 2026, mỗi người đã ghi được 4 bàn thắng sau 2 trận. Bộ đôi này đang cùng đứng thứ 2 trong danh cuộc đua Vua phá luới của giải đấu, chỉ kém Lionel Messi của Argentina 1 bàn .

Với cú đúp ghi được sáng ngày 23.6 giờ Việt Nam, Haaland đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Na Uy. Anh cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Na Uy, với hiệu suất trung bình hơn 1 bàn/trận, cụ thể là 59 bàn sau 52 lần ra sân.

Quay trở lại thái độ kiểu "mặc kệ" của Haaland, có bình luận cho rằng anh không nên thẳng thắn như thế khi giải đang diễn ra. Nhưng những người khác khen ngợi chiêu tâm lý tuyệt vời, khi đá trái bóng sức ép về phía Mbappe và đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn.

