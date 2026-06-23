Nhận định Panama vs Croatia: Đoàn quân ca-rô tràn lên, sáng cửa giành chiến thắng

Panama vs Croatia: Điểm nhấn trước trận

Siêu máy tính Opta dự đoán Croatia sẽ giành chiến thắng, khi họ đánh bại Panama trong 63% số lần mô phỏng trước trận.

Panama đã toàn thua cả 4 trận đấu tại VCK World Cup và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Croatia đối diện nguy cơ phải nhận 2 thất bại liên tiếp tại World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Croatia cần 3 điểm

Đội tuyển Croatia đã nhận thất bại 2-4 trước Anh trong ngày ra quân ở bảng L. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Dalic từng để thua trận ra quân ở 4 trong 6 kỳ World Cup gần nhất (thắng 1, hòa 1). Dù vậy, đội bóng áo ca-rô vẫn xuất sắc lọt vào ít nhất là vòng bán kết ở cả hai giải đấu gần đây nhất. Nhiệm vụ của Croatia lúc này là phải xốc lại tinh thần và tránh việc để thua trận thứ hai liên tiếp.

Croatia chơi không tồi ở trận ra quân, nhưng đành thua đội tuyển Anh có hàng công quá mạnh ẢNH: REUTERS

Dù thua, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Croatia trong trận gặp Anh là rất đáng khen ngợi. Croatia đã thực hiện tới 187 tình huống pressing tầm cao bên phần sân đối phương, con số cao nhất ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Croatia cũng sở hữu một đội hình dày dạn kinh nghiệm để làm điểm tựa. Khi đá chính ở trận mở màn, Luka Modric đã trở thành cầu thủ châu Âu thứ hai trong lịch sử góp mặt tại 10 giải đấu lớn khác nhau (World Cup và EURO), sánh ngang với Cristiano Ronaldo (12 giải). Modric được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn hơn trong màn so tài với Panama, trận đấu đánh dấu cột mốc lần thứ 200 ra sân cho đội tuyển Croatia. Nhiều khả năng HLV Dalic sẽ tung tiền vệ Mateo Kovavic vào sân ngay từ đầu để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa.

Đừng chỉ nhìn vào Haaland, đội tuyển Na Uy đang đáng sợ hơn thế

Panama cũng không còn đường lùi

Bên kia chiến tuyến, Panama cũng có ngày ra quân không như ý khi thua 0-1 trước Ghana ở phút 90+5. Đoàn quân của HLV Thomas Christiansen vẫn chưa giành được điểm số nào sau 4 trận đấu tại VCK World Cup (thua cả 4), để thủng lưới 12 lần và mới chỉ ghi được 2 bàn. Trước thềm lượt trận thứ hai, chỉ có El Salvador sở hữu chuỗi trận toàn thua dài hơn Panama trong lịch sử giải đấu (6 trận). Mặc dù vậy, HLV Christiansen vẫn có lý do để tự tin dựa trên những gì các cầu thủ đã thể hiện ở trận mở màn.

Đội tuyển Panama thất bại đầy tiếc nuối trước Ghana, khi để thủng lưới ở phút 90+5 ẢNH: REUTERS

Panama đã kiểm soát bóng tới 62% và thực hiện thành công 502 đường chuyền trong trận gặp Ghana. Trước đó, họ chưa bao giờ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng quá 40%, hay chạm mốc 350 đường chuyền chính xác trong một trận đấu tại World Cup. Hạt nhân trong sự tiến bộ về khả năng kiểm soát bóng này là trung vệ Jose Cordoba, người đã thực hiện 101 đường chuyền - nhiều nhất lịch sử đối với một cầu thủ Panama trong một trận đấu tại World Cup. Andres Andrade cũng để lại dấu ấn khi tung ra 21 đường chuyền xuyên tuyến - đứng thứ tư trong số tất cả các cầu thủ ở lượt trận khai màn.

Panama chơi bóng chủ động và cho thấy sự quyết liệt trong phòng ngự. Không có đội bóng nào thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn Panama ở lượt trận đầu tiên, 29 lần. Thậm chí tại World Cup 2022, chỉ có Pháp (37 pha tắc bóng trong trận gặp Tunisia) là làm tốt hơn con số này trong một trận đấu cụ thể. Trên mặt trận tấn công, HLV Christiansen có thể sẽ cân nhắc xếp Ismael Diaz đá chính. Diaz là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng tại giải vô địch CONCACAF (Gold Cup) năm 2025. Diaz được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán khan hiếm bàn thắng của Panama. Họ cũng buộc phải giành chiến thắng, trước khi chạm trán với đối thủ cực mạnh là Anh ở lượt trận cuối cùng.

Lịch sử đối đầu Panama vs Croatia

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, Croatia đã để thua tới 7 trong số 10 trận đấu gần nhất tại World Cup trước các đại diện đến từ châu Mỹ (thắng 2, hòa 1). Trong chuỗi trận đó, đoàn quân của HLV Dalic chỉ có duy nhất một trận giữ sạch lưới, đó là chiến thắng 3-0 trước Argentina tại giải đấu năm 2018.

Song, các quốc gia thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với các đại diện châu Âu. Tính đến hết lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, các đại diện CONCACAF chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trong số 24 trận gần nhất tại giải đấu khi chạm trán các đối thủ châu Âu (hòa 8, thua 15).

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Panama: Hòa - thắng - thua - thắng - hòa - thua

Croatia: Thắng - thắng - thua - thua - thắng - thua

Dự đoán kết quả: Panama 1-2 Croatia

Siêu máy tính Opta đã mô phỏng trận đấu 25.000 lần. Kết quả cho thấy Croatia có tới 63% cơ hội giành chiến thắng để. Trong khi đó, Panama chỉ có vỏn vẹn 14,9% cơ hội giành được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Tỷ lệ trận đấu kết thúc với kết quả hòa là 22,2%.