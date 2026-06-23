Nhận định Colombia vs Congo: Đại diện Nam Mỹ gặp khó trước 'những chú báo'

Colombia vs Congo: Tổng quan trước trận

Ở trận ra quân, Colombia đã đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp Colombia là đội duy nhất trong bảng giành được số điểm tối đa trước loạt trận đầu tiên của bảng K. Một chiến thắng nữa sẽ chính thức đưa đại diện Nam Mỹ vào vòng 32 đội. Họ đang đứng cơ hội rõ ràng để làm được điều đó, khi chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Congo.

Tuy nhiên, "những chú báo" (biệt danh của đội tuyển CHDC Congo) chắc chắn sẽ không cam tâm làm bệ phóng để giúp Colombia dễ dàng đi tiếp vào vòng trong. Việc Congo trở lại đấu trường thế giới sau 52 năm là minh chứng cho thấy họ đến với World Cup 2026 không phải cho "đủ tụ". Họ đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần kiên cường, qua đó khắc chế được sức mạnh của Bồ Đào Nha.

Luis Diaz (trái) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp Colombia đánh bại Congo, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Congo cầm hòa đội bóng của siêu sao Ronaldo với tỷ số 1-1. Thậm chí, người hâm mộ đội bóng châu Phi còn có lý do tiếc nuối 2 cơ hội mà các cầu thủ của họ đã bỏ lỡ cuối trận. Nếu tận dụng triệt để, Congo có thể rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Dẫu vậy, quốc gia châu Phi này hoàn toàn có thể hướng tới những điều tích cực thay vì bi quan, bởi họ đã chứng minh được mình thuộc về đẳng cấp này và giờ đây sẽ nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại đấu trường thế giới trong trận đấu thứ năm của họ.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Colombia: Thắng - Thua - Thua - Thắng - Thắng - Thắng

Congo: Thua - Thắng - Thắng - Hòa - Thua - Hòa

Thông tin lực lượng

Sau khi sử dụng sơ đồ mạnh tấn công 4-3-3 ở trận ra quân gặp Uzbekistan, HLV Lorenzo nhiều khả năng sẽ thắt chặt lại đội hình của Colombia khi chạm trán Congo. Đội bóng Nam Mỹ có thể chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc hơn, với "lão tướng" James Rodriguez chơi ở vai trò số 10 ngay phía sau chân sút chủ lực Luis Suarez (tiền đạo dù không ghi bàn trước Uzbekistan, nhưng đã có tới 28 bàn thắng tại giải VĐQG cho Sporting Lisbon mùa giải 2025-2026). Trong khi đó, Luis Diaz vẫn là ngôi sao tấn công hàng đầu của đội bóng. Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich hoàn toàn có thể trừng phạt Congo khi làm tốt cả khâu kiến tạo lẫn ghi bàn.

Phía bên kia, Congo chưa từng để thua với cách biệt quá 1 bàn dưới thời HLV Desabre. Hàng phòng ngự của "những chú báo" sẽ được chỉ huy bởi cầu thủ giàu kinh nghiệm Chancel Mbemba, còn Wissa và Bakambu sẽ tiếp tục gánh vác hàng công. Wissa đã tạm quên đi mùa giải ra mắt khó khăn tại Newcastle United để ghi bàn thắng đầu tiên cho Congo tại World Cup.

Đội hình xuất phát dự kiến

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-0 Congo

Colombia được đánh giá có tỷ lệ đi tiếp cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, Congo đã chứng minh rằng họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Trong khi Colombia bước vào trận đấu thứ hai với hành trang là ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong 3 trận gần nhất (2 chiến thắng với tỷ số 3-1), thì "những chú báo" lại là đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại.

Siêu máy tính của Opta đánh giá Colombia có 58% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội để Congo tạo nên một bất ngờ khác và một kết quả hòa được đánh giá ngang bằng nhau, đều ở mức 21%.