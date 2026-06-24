Ronaldo phớt lờ khi phóng viên nhắc đến Messi: 'Mời hỏi câu khác'

Ronaldo không hài lòng khi phóng viên nhắc đến Messi

Sau ngày ra quân thất vọng trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo đã vào guồng ở lượt đấu thứ hai, diễn ra lúc 0 giờ ngày 24.6. Ronaldo lập cú đúp, giúp đội nhà thắng đậm Uzbekistan 5 bàn không gỡ. Nhờ vậy, Bồ Đào Nha tạm vươn lên đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận, hiệu số +5.

Với cá nhân Ronaldo, hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan giúp anh thiết lập cột mốc ghi bàn ở 6 vòng chung kết World Cup liên tục. Tiền đạo 41 tuổi cũng là cầu thủ già nhất lập công ở giải năm nay. Đây là bước đệm hoàn hảo để Ronaldo cạnh tranh vua phá lưới với Lionel Messi (5 bàn), Kylian Mbappe, Erling Haaland (cùng 4 bàn). Đồng thời, hiện thực hóa mộng xưng vương World Cup cùng Bồ Đào Nha.

Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan ẢNH: REUTERS

Ở cuộc họp báo sau trận, Ronaldo thoải mái trả lời câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên, khi một phóng viên đề cập đến Messi, anh tỏ ra không hài lòng.

"Câu hỏi tiếp theo", Ronaldo trả lời ngắn gọn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không đồng ý trả lời dù phóng viên chưa đọc hết câu hỏi. Anh ngắt lời ngay khi nghe thấy từ "Messi" và yêu cầu hỏi câu khác.

Khi được hỏi cảm xúc về cú đúp bàn thắng ghi được, Ronald chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là công việc của toàn đội và sự tự tin mà chúng tôi đã thể hiện. Đội đã thi đấu rất tốt và tiến bộ rất nhiều.

Như người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Rõ ràng, ở góc độ cá nhân, những kỷ lục luôn rất đáng quý, nhưng mục tiêu của tôi luôn là giúp đội tuyển quốc gia đạt được những mục tiêu chung".

Ở lượt cuối, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đối đầu Colombia, trong trận đấu diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 28.6. Nếu ghi thêm 2 bàn, Ronaldo sẽ tái hiện thành tích ở World Cup 2018, với 4 pha lập công. Đến nay, đây vẫn là World Cup mà số 7 người Bồ Đào Nha ghi bàn nhiều nhất.