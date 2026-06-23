Messi răm rắp tuân lệnh, không bao giờ ‘cãi’ HLV Scaloni nửa lời, đủ tuyệt kỹ đấu… World Cup 2030

Messi làm mọi thứ HLV Scaloni yêu cầu, không một ý kiến

Đây là điều chính HLV Scaloni thừa nhận, và ông cũng thừa nhận thêm: "Đó là những yêu cầu khó khăn nhất, mà tôi phải yêu cầu Messi. Và khi đội bóng gặp khó khăn, Messi vẫn cướp bóng, cậu ấy rất quyết tâm. Sự quyết tâm là có lý do, và đó là những gì cậu ấy mang lại. Tôi thậm chí không biết phải nói gì thêm nữa, không lời nào là đủ".

HLV Scaloni chỉ đạo Messi trong thời gian nghỉ 3 phút uống nước giữa hiệp đấu Ảnh: Reuters

Không riêng ở trận gặp đội tuyển Áo, trong trận ra quân khi Argentina gặp Algeria mà Messi ghi hat-trick. Nhiều đoạn clip hiện nay vẫn còn gây sốt trên mạng xã hội khi người hâm mộ quay lại từ khán đài, cho thấy Messi không ít lần lùi sâu về phần sân nhà chơi như một hậu vệ biên. Anh thậm chí còn gây sức ép, tranh cướp bóng và buộc cầu thủ của Algeria phải luống cuống để bóng trôi ra khỏi đường biên ngang.

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Trận gặp đội tuyển Áo, sau khi Messi sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận, các cầu thủ đại diện của bóng đá châu Âu lập tức lên tinh thần và gây lại sức ép. Messi phải lùi sâu để hỗ trợ đồng đội giải tỏa sức ép đối phương. Thống kê của trang Sofascore cho thấy, Messi đã có 2 lần tắc bóng từ đối phương và cả 2 lần anh đều chiến thắng.

Điều này nói lên, không chỉ cực hay ở mặt trận tấn công, và là linh hồn trong những pha bóng tấn công của đội tuyển Argentina, Messi còn đôi lúc là tiền vệ phòng ngự hay là một hậu vệ biên một cách cừ khôi. Bạn thân của Messi, một trong những "siêu hậu vệ biên" Jordi Alba, từng nói: "Nếu Messi đá hậu vệ biên, cậu ấy còn xuất sắc hơn tôi gấp nhiều lần".

"Áo là một đội bóng mạnh, với chiều cao và thể lực tốt. Khi chúng tôi kiên nhẫn và kiểm soát bóng, chúng tôi biết mình đang tìm được nhịp độ trận đấu và tạo ra cơ hội ghi bàn. Chúng tôi rất vui mừng khi đã giành quyền vào vòng tiếp theo.

Nhưng trên tất cả, sự hưng phấn và quyết tâm của Messi đã làm mọi người xung quanh anh đều hưng phấn. Khi Messi hưng phấn, toàn đội cũng hưng phấn. Chúng tôi có những điều cần cải thiện. Khi chúng tôi kiên nhẫn, chúng tôi đã tìm được những đường chuyền và nó đều đến từ Messi", HLV Scaloni chia sẻ thêm.

HLV Scaloni và trợ lý Pablo Aimar, thần tượng của Messi, chỉ đạo các cầu thủ Argentina thi đấu ở trận thắng đội Áo tỷ số 2-0 ngày 23.6 Ảnh: Reuters

Về Alvarez và Lautaro Martinez chưa ghi bàn, HLV Scaloni cho rằng đây là điều không đáng lo. Cả hai ngôi sao này sẽ sớm tìm lại nhịp độ và bàn thắng sẽ đến. Nhưng ông lo hơn cho trường hợp của trung vệ Cristian Romero bị chấn thương, và hy vọng cầu thủ này kịp trở lại từ vòng knock-out.

"Messi có thể thi đấu đến World Cup 2030"

Đó là ý kiến của cựu cầu thủ Argentina, ông Ricardo Bochini, người có giai đoạn thi đấu cho đội tuyển Argentina từ năm 1973 đến 1986.

Ông phân tích: "Theo tôi, Messi có thể thi đấu đến tận kỳ World Cup tiếp theo (năm 2030). Khi đó, cậu ấy 43 tuổi. Nhưng yếu tố này không phải là lý do cản trở. Messi có kỹ năng, tài năng, lực sút, khả năng chọn vị trí, cậu ấy biết khi nào cần tăng tốc và khi nào cần giảm tốc. Cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu đến bao lâu tùy thích".

Đề xuất này xem ra rất hợp lý cho đến hiện nay, khi Messi không phải là cầu thủ di chuyển nhiều nhất tại World Cup 2026, anh nằm trong số những cầu thủ có quãng đường di chuyển trong trận đấu thấp nhất.

Như ở trận gặp Algeria chỉ khoảng 8,2 km, hay trận gặp Áo trên dưới khoảng hơn 7 km cho trung bình mỗi 90 phút thi đấu. Nhưng những khoảnh khắc mà Messi tạo ra, như các cơ hội ghi bàn, số lần tạo cơ hội, số lần tung cú sút cầu môn, và dĩ nhiên là cả hiệu suất ghi bàn (5 bàn đến lúc này), thì đến giờ nằm trong tốp đầu.

Messi có chỉ số xuất sắc theo bảng xếp hạng của FIFA, đang xếp trên cả những ngôi sao thuộc thế hệ mới sẽ thay thế anh thống trị bóng đá thế giới, như Mbappe (Pháp), Haaland (Na Uy), Deniz Undav (Đức) và Vinicius (Brazil).