Messi đảo ngược tình thế trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Bỏ xa Ronaldo, kém một người

Theo tổng hợp từ các mô hình dự báo quốc tế trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Kylian Mbappe là ứng viên số 1 cho danh hiệu Chiếc giày vàng với xác suất khoảng 14,3%. Harry Kane đứng thứ hai với 12,5%, trong khi Erling Haaland đạt 6,7%. Lionel Messi chỉ được đánh giá khoảng 5,9%, xếp sau nhiều tiền đạo trẻ hơn. Cristiano Ronaldo sở hữu xác suất khoảng 4,3%.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Messi hiện dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 5 pha lập công sau các trận gặp Algeria và Áo. Ngôi sao sắp bước sang tuổi 39 ghi hat-trick ở trận ra quân trước Algeria, sau đó tiếp tục lập cú đúp trước Áo để đưa Argentina sớm giành vé vào vòng knock-out. Reuters nhận định Messi đang là tâm điểm của World Cup 2026 và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Messi đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công ẢNH: REUTERS

Hiện tại, xác suất giành Vua phá lưới của Messi hiện được ước tính đã tăng lên khoảng 23,5%, tức gần gấp 4 lần so với thời điểm World Cup chưa khởi tranh. Đối thủ lớn nhất của Messi vẫn là Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp đã ghi 4 bàn sau 2 trận, với 2 cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq. Mbappe cũng đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, cân bằng kỷ lục của Miroslav Klose ở cùng độ tuổi. Xác suất giành Chiếc giày vàng của Mbappe hiện vào khoảng 25%.

Messi càng thăng hoa, những câu hỏi dành cho Ronaldo càng nhiều

Trong khi đó, Haaland cũng bứt phá mạnh mẽ. Chân sút Na Uy có 4 bàn sau hai lượt trận và giúp đội tuyển Bắc Âu sớm giành vé đi tiếp. Cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới của Haaland hiện tăng từ khoảng 6,7% lên gần 18%.

Harry Kane mới ghi được 2 bàn nhưng vẫn duy trì vị thế ứng viên hàng đầu nhờ khả năng tiến sâu của tuyển Anh. Xác suất của đội trưởng "Tam Sư" hiện vào khoảng 15%.

Cả Kylian Mbappe... ẢNH: REUTERS

... và Haaland đều đang đạt điểm rơi phong độ ẢNH: REUTERS

Ngược lại, Ronaldo là người tụt dốc mạnh nhất. Trước giải, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn được xem là một ứng viên đáng chú ý nhờ kinh nghiệm và vị thế trong đội tuyển. Tuy nhiên, việc chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt trận khiến xác suất giành Chiếc giày vàng của anh giảm xuống chỉ còn khoảng 1%.

Nếu chỉ xét mức tăng trưởng, Messi đang là người thắng lớn nhất. Từ vị trí ngoài top 3 ứng viên trước giải, thủ quân Argentina giờ chỉ còn kém Mbappe một khoảng cách rất nhỏ trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Với phong độ hiện tại, cuộc cạnh tranh giữa Messi, Mbappe và Haaland hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn hấp dẫn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.