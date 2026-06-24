HLV Martinez: 'Bồ Đào Nha phải chịu đựng tin đồn ác ý'

HLV Roberto Martinez hài lòng khi Bồ Đào Nha vượt khó

Bồ Đào Nha có chiến thắng đậm nhất tại World Cup sau 16 năm, khi đánh bại Uzbekistan 5 bàn không gỡ ở lượt trận thứ hai bảng K. Cú đúp của Cristiano Ronaldo, cùng các bàn thắng của Rafael Leao, Nuno Mendes và pha phản lưới của thủ môn Nematov đã đưa Bồ Đào Nha tạm vươn lên đầu bảng.

HLV Roberto Martinez đánh giá chiến thắng đậm của đội nhà không chỉ đến từ hiệu quả ghi bàn, mà còn là sự trưởng thành trong cách kiểm soát cảm xúc và duy trì kỷ luật chiến thuật. Khác với trận gặp CHDC Congo, Bồ Đào Nha cũng sớm mở tỷ số, nhưng đã giữ được nhịp độ chơi bóng để đè bẹp đối thủ.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan ẢNH: REUTERS

"Điều quan trọng nhất là kiểm soát cảm xúc. Ở trận trước, chúng tôi ghi bàn nhưng lại mất kiểm soát trong việc thực hiện ý đồ chiến thuật, đặc biệt là kỷ luật vị trí. Còn hôm nay, chúng tôi giữ được sự rõ ràng đến hết hiệp một về những gì cần làm", HLV Martinez chia sẻ.

"Năm cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng duy trì được kỷ luật chiến thuật rất quan trọng, và điều đó tạo ra sự khác biệt lớn", ông nói thêm. Đồng thời khẳng định việc kiểm soát cảm xúc là yếu tố mang tính quyết định: "Những ngày gần đây giúp chúng tôi điều chỉnh khái niệm, tập trung vào những gì quan trọng nhất lúc này. Nhưng nền tảng, như các tình huống cố định, đã được xây dựng từ trước".

Theo HLV Martinez, Bồ Đào Nha đã chịu sự đả kích sau trận đấu ra quân thất vọng. "Bồ Đào Nha đã trưởng thành từ khó khăn. Chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn, và điều đó tạo ra nhiều ồn ào. Có những thông tin không công bằng, thậm chí là tin giả. Sau trận đấu không như ý, thông thường, chúng ta dễ tìm lý do hay đổ lỗi, nhưng các cầu thủ đã phản ứng tuyệt vời.

Chúng tôi đã trưởng thành hơn trong việc kiểm soát cảm xúc và duy trì bản sắc trong suốt 90 phút. Đội bóng trở nên có trách nhiệm hơn, khép lại với những tiếng ồn bên ngoài. Điều đó giúp cầu thủ trở nên đoàn kết và mạnh mẽ hơn, từ đó kiểm soát cảm xúc tốt hơn", chiến lược gia của Bồ Đào Nha khẳng định.

Ronaldo nâng tầm bóng đá

Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp Cristiano Ronaldo có kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp ghi bàn. Anh cũng vươn lên hạng tư trong danh sách vua phá lưới, chỉ đứng sau Lionel Messi (5 bàn), Kylian Mbappe và Erling Haaland (4 bàn).

"Có những cầu thủ đã thay đổi và nâng tầm bóng đá, và họ cần sự cạnh tranh để tiếp tục phát triển. Ronaldo là một trong số đó", HLV Martinez nhận xét khi được hỏi so sánh giữa Ronaldo và Messi.

Ronaldo vẫn miệt mài trên sân ở tuổi 41 ẢNH: REUTERS

"Ronaldo không chỉ ghi hai bàn, mà còn tạo ra nhiều cơ hội, di chuyển thông minh, mở khoảng trống cho đồng đội và giữ kỷ luật rất tốt trong vai trò trung phong. Chúng tôi cần một cầu thủ có thể kết thúc các tình huống. Ronaldo làm điều đó rất hiệu quả", HLV Martinez nói thêm.

Sau cùng, ông Martinez một lần nữa nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của Ronaldo, không chỉ với tư cách cầu thủ giàu kinh nghiệm mà còn là tấm gương trong phòng thay đồ. "Cậu ấy là đội trưởng mẫu mực, luôn tập trung vào những gì có thể kiểm soát. Sự đơn giản trong cách làm việc của cậu ấy chính là điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt", HLV Martinez kết luận.

Bồ Đào Nha gặp Colombia ở trận hạ màn bảng K, diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 28.6.