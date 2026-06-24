Ronaldo đáng yêu cỡ này, lại cứ bị so sánh với Messi: Anh khó chịu là phải!

Chỉ vài ngày trước, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của những lời chỉ trích.

Trận hòa nhạt nhòa trước đội tuyển CHDC Congo khiến đội tuyển Bồ Đào Nha bị nghi ngờ về sức mạnh thực sự tại World Cup 2026. Trong đó, Ronaldo là người chịu áp lực lớn nhất khi tiếp tục bị đặt dấu hỏi về tuổi tác và khả năng tạo khác biệt ở sân chơi đỉnh cao.

Sau 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại các giải đấu lớn, nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo 41 tuổi đã đi đến những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp quốc tế. Nhưng giống như rất nhiều lần trong hơn 2 thập niên qua, Ronaldo lại chọn cách đáp trả trên sân cỏ.

Ronaldo đã đáp trả mọi chỉ trích bằng màn trình diễn chói sáng ở lượt trận thứ hai ẢNH: REUTERS

Cú đúp vào lưới đội tuyển Uzbekistan giúp anh góp công vào chiến thắng 5-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Sau trận đấu, Ronaldo tiến đến máy quay truyền hình và hét lớn: "Tôi đã trở lại, tôi đã trở lại".

Đáp trả chỉ trích bằng màn trình diễn trên sân cỏ

Khi được hỏi về màn trình diễn của mình, Ronaldo thừa nhận những ngày vừa qua không hề dễ dàng.

"Đó là một tuần lễ khó khăn và đen tối. Tôi cảm giác như mình đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi. Nhưng tôi vẫn kiên trì như mọi khi bởi tôi tin vào sự chăm chỉ. Mọi thứ thật sự rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã trở lại", anh chia sẻ.

Đó là phát biểu hiếm hoi cho thấy áp lực mà Ronaldo phải đối mặt trong những ngày gần đây. Ở tuổi 41, mọi trận đấu của anh đều bị soi xét kỹ lưỡng hơn trước. Mỗi lần tịt ngòi đều kéo theo những cuộc tranh luận về việc liệu đội tuyển Bồ Đào Nha có nên bắt đầu hành trình hậu Ronaldo hay không.

Bản thân Ronaldo cũng hiểu điều đó.

"Suốt 23 năm thi đấu chuyên nghiệp, cứ mỗi khi mọi thứ không suôn sẻ thì người ta lại nói Cristiano đã hết thời, Cristiano đã già. Nhưng đây là câu trả lời rất tốt từ tôi và các đồng đội", anh nói.

Điều đáng chú ý là dù lập kỷ lục cá nhân mới, Ronaldo không dành nhiều thời gian nói về bản thân. Anh liên tục nhấn mạnh tới phản ứng tích cực của toàn đội sau những chỉ trích:"Điều quan trọng nhất là những gì đội bóng đã thể hiện. Chúng tôi nhận rất nhiều chỉ trích trong tuần qua nhưng đã cải thiện rất nhiều".

Cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi xứng danh là cuộc đua hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá thế giới ẢNH: REUTERS

Phát biểu đó phản ánh thực tế rằng chiến thắng trước Uzbekistan không chỉ giúp Ronaldo giải tỏa áp lực mà còn mang ý nghĩa vực dậy niềm tin cho toàn đội tuyển Bồ Đào Nha.

Quan trọng hơn, nó một lần nữa cho thấy vì sao Ronaldo vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong bóng đá thế giới. Mỗi khi bị nghi ngờ, anh thường tìm ra cách đáp trả bằng những màn trình diễn trên sân cỏ thay vì những cuộc tranh luận bên ngoài đường biên.

Messi và Ronaldo vẫn chưa ngừng tạo ra lịch sử

Điều thú vị là màn trình diễn của Ronaldo đến chỉ 1 ngày sau khi Lionel Messi lập cột mốc lịch sử mới tại World Cup. Trong khi Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu, Ronaldo lại tạo nên dấu ấn riêng bằng thành tích ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau - điều chưa cầu thủ nào từng làm được.

Khi được hỏi về thành tích của Messi, Ronaldo trả lời ngắn gọn: "Tôi không quan tâm đến Messi".

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn khiến cả thế giới ngỡ ngàng ẢNH: REUTERS

Trước đó, khi được một phóng viên hỏi về Messi ở mix-zone (khu vực phỏng vấn) ngay sau trận đấu, anh đã xua tay gạt đi ngay và yêu cầu hỏi câu khác.

Dù vậy, rất khó để tách rời 2 huyền thoại này khỏi những cuộc so sánh. Trong gần 20 năm qua, Messi và Ronaldo đã cùng nhau tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh lớn nhất lịch sử thể thao. Mỗi kỷ lục của người này thường kéo theo phản ứng từ người còn lại, dù vô tình hay hữu ý.

HLV Roberto Martinez cũng thừa nhận điều đó: "Cả 2 đều đang làm nên lịch sử cho bóng đá. Họ giúp bóng đá phát triển và sự cạnh tranh giữa họ cũng góp phần giúp cả 2 hoàn thiện bản thân hơn".

HLV Roberto Martinez cũng chịu nhiều áp lực với quyết định có để Ronaldo đá chính hay không ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Uzbekistan chưa thể biến đội tuyển Bồ Đào Nha thành ứng viên số 1 cho chức vô địch. Những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ phía trước. Tuy nhiên, trận đấu này đã mang lại một thông điệp quan trọng.

Ronaldo có thể không còn sở hữu tốc độ và sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao. Nhưng khát khao chiến thắng, bản lĩnh trước áp lực và khả năng xuất hiện đúng lúc trong những thời khắc quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ 1 ngày sau khi Messi bước lên một cột mốc lịch sử mới, Ronaldo cũng tìm thấy khoảnh khắc của riêng mình. Có thể cuộc đua giữa 2 huyền thoại đang đi đến những chương cuối cùng, nhưng họ vẫn chưa ngừng tạo ra những dấu ấn khiến cả thế giới phải nhắc đến. Và nếu những gì diễn ra tại Houston là dấu hiệu báo trước, thế giới bóng đá có lẽ vẫn chưa nên vội vàng gạch tên Cristiano Ronaldo khỏi cuộc đua tại World Cup 2026.