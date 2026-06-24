Ronaldo rực sáng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Bản năng sát thủ của Ronaldo vẫn còn đó...

Khi tiếng còi khai cuộc trên SVĐ Houston vừa vang lên được 6 phút, mành lưới của Uzbekistan đã rung lên sau một pha băng cắt thông minh và dứt điểm một chạm đầy tinh tế của Ronaldo. Ở tuổi 41, cái tuổi mà phần lớn các đồng nghiệp đã giải nghệ, CR7 vẫn đứng đó, kiêu hãnh dưới ánh đèn rực rỡ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pha lập công ấy không chỉ giúp đội bóng áo bã trầu giải tỏa áp lực sau trận hòa thất vọng ngày ra quân, mà còn là lời đáp trả đanh thép của một biểu tượng trước những hoài nghi bủa vây về gánh nặng tuổi tác. Chân sút sinh năm 1985 đã ghi tên mình vào lịch sử, khi trở thành cầu thủ duy nhất tính đến lúc này ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Pha ăn mừng thương hiệu của Ronaldo. Anh đã ghi cú đúp sau 40 phút thi đấu trước Uzbekistan ẢNH: REUTERS

Cú đúp bàn thắng sau 39 phút thi đấu Ở phút 39, Ronaldo đã hoàn tất cú đúp bàn thắng cho riêng mình sau đường chọc khe kiến tạo của Bruno Fernandes. CR7 băng xuống và tung cú sút chéo góc tinh tế để nâng tỷ số lên 3-0 cho Bồ Đào Nha.

Kể từ 2006, khi còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, Ronaldo đã bền bỉ xuyên suốt qua các vòng chung kết năm 2010 tại Nam Phi, 2014 tại Brazil, bùng nổ rực rỡ năm 2018 trên đất Nga, ghi bàn ở Qatar năm 2022 và giờ là cột mốc không tưởng tại Mỹ năm 2026.

Sáu kỳ World Cup liên tiếp ghi bàn là một đỉnh núi cao vời vợi mà ngay cả đại kình địch vĩ đại nhất của anh là Lionel Messi cũng không còn cơ hội để bắt kịp. Bởi trước đó, siêu sao người Argentina đã từng bỏ không thể ghi bàn vào mùa hè năm 2010.

Sự vĩ đại của Ronaldo giờ đây không còn cần những chiếc cúp hay danh hiệu để chứng minh. Điều đó đã được định nghĩa bằng những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều năm qua và bằng ý chí sắt đá của một cầu thủ luôn khát khao chống lại dòng chảy của thời gian.

Bước chạy chắc chắn không còn tốc độ và mạnh mẽ như xưa, nhưng bản năng sát thủ của CR7 vẫn còn đó. Khoảnh khắc số 7 ăn mừng "siuuuuu" quen thuộc mang lại một cảm xúc nghẹn ngào cho hàng triệu người hâm mộ yêu mến cầu thủ này, những người hiểu rằng họ đang được chứng kiến chương cuối cùng đầy kiêu hãnh của một huyền thoại sống của thế giới bóng đá.