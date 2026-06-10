Lịch thi đấu World Cup 2026 đầy đủ: Những trận cầu rực lửa ở Bắc Mỹ, xem giờ nào tại Việt Nam?

Chủ nhà Mexico khai màn World Cup 2026, Brazil gặp thử thách lớn

World Cup 2026 sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 (giờ Việt Nam) trên sân Azteca huyền thoại. Đây không chỉ là trận đấu khai mạc của giải đấu lớn nhất hành tinh mà còn mang ý nghĩa lịch sử khi Azteca trở thành SVĐ đầu tiên tổ chức các trận đấu thuộc ba kỳ World Cup khác nhau (1970, 1986 và 2026). Với lợi thế sân nhà cùng sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả Mexico, đội bóng vùng CONCACAF được đánh giá cao hơn Nam Phi trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khai hỏa.

Ngay sau lễ khai mạc, tâm điểm lượt trận đầu tiên sẽ đổ dồn vào bảng C với cuộc thư hùng giữa Brazil và Ma Rốc (5 giờ sáng ngày 14.6). Đây có thể xem là trận đấu chất lượng bậc nhất vòng mở màn. Brazil vẫn sở hữu dàn sao đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng Ma Rốc không còn là hiện tượng nhất thời sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022. Đại diện châu Phi nổi tiếng với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh và lối chơi giàu tính tổ chức. Nếu không thể giành chiến thắng, Brazil hoàn toàn có nguy cơ phải bước vào hai lượt đấu còn lại với áp lực lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Mexico sẽ là những người đá trận mở màn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tại bảng D, chủ nhà Mỹ chạm trán Paraguay (8 giờ sáng ngày 13.6). Đây là bài kiểm tra đầu tiên cho tham vọng tiến sâu của đội bóng xứ cờ hoa. Paraguay luôn là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và không ngại va chạm. Trong bối cảnh được thi đấu trên sân nhà và nhận nhiều kỳ vọng, tuyển Mỹ sẽ chịu áp lực không nhỏ ngay từ trận ra quân.

Một trận đấu khác rất đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản (3 giờ sáng ngày 15.6). Nếu Hà Lan đại diện cho sức mạnh truyền thống của bóng đá châu Âu thì Nhật Bản đang là đội tuyển châu Á ổn định bậc nhất thế giới với nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu. Đây không đơn thuần là cuộc cạnh tranh 3 điểm mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng F. Hà Lan được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng Nhật Bản luôn cho thấy khả năng gây bất ngờ trước các ông lớn tại những kỳ World Cup gần đây.

Ở lượt mở màn còn có những màn so tài đáng xem như á quân World Cup 2022 Pháp gặp Senegal, đương kim vô địch Argentina chạm trán Algeria, Anh đối đầu Croatia hay Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo. Đặc biệt, trận Anh - Croatia được xem là một trong những cuộc đối đầu cân bằng nhất vòng đấu đầu tiên khi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các giải hàng đầu châu Âu và có kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn.

Đội tuyển Anh sẽ đụng độ Croatia ngay trận ra quân ẢNH: REUTERS

Lượt đấu bản lề đáng xem

Lượt trận thứ hai luôn là thời điểm các ứng viên vô địch bắt đầu tăng tốc, đồng thời cũng là lúc nhiều đội tuyển đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển (0 giờ ngày 21.6). Đây là hai đội bóng có nhiều nét tương đồng về phong cách thi đấu, đều đề cao tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và khả năng chuyển đổi trạng thái. Đội giành chiến thắng gần như sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F, qua đó tránh được những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Tại bảng E, trận Đức gặp Bờ Biển Ngà (3 giờ sáng ngày 21.6) được đánh giá là một trong những cặp đấu khó lường nhất lượt hai. Đức luôn là đội tuyển biết cách thể hiện bản lĩnh tại các giải đấu lớn, nhưng Bờ Biển Ngà đang sở hữu thế hệ cầu thủ giàu tốc độ, thể lực và khả năng tạo đột biến. Nếu đại diện châu Phi duy trì được cường độ pressing cao, đây sẽ là thử thách thực sự cho cỗ xe tăng Đức.

Đội tuyển Đức hiện không còn quá nhiều tài năng nhưng vẫn là tập thể rất đáng xem ẢNH: REUTERS

Bảng H chứng kiến màn đọ sức giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út (23 giờ ngày 21.6). Sau cú sốc bị loại sớm ở World Cup 2022, Tây Ban Nha bước vào giải đấu lần này với quyết tâm rất lớn. Sự trưởng thành của những ngôi sao như Lamine Yamal, Pedri hay Rodri giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Nếu giành trọn 3 điểm, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những đội đầu tiên đoạt vé vào vòng knock-out.

Một trong những trận đấu đáng xem nhất lượt hai là cuộc chạm trán giữa Argentina và Áo (0 giờ ngày 23.6). Argentina vẫn được xem là ứng viên vô địch hàng đầu nhờ sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, Áo dưới thời HLV Ralf Rangnick đã trở thành tập thể rất khó chịu với lối đá pressing cường độ cao, giàu năng lượng và không ngại đối đầu các đội bóng lớn. Đây được dự báo là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng Nam Mỹ.

Messi (phải) cùng các đồng đội được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều thử thách ở vòng bảng ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, bảng I có cuộc đối đầu giữa Na Uy và Senegal (7 giờ sáng ngày 23.6). Đây là trận đấu hứa hẹn giàu tốc độ và sức mạnh khi Na Uy sở hữu chân sút hàng đầu thế giới Erling Haaland, còn Senegal vẫn duy trì nền tảng thể lực ấn tượng cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Kết quả trận đấu này có thể tác động rất lớn đến cục diện cạnh tranh vé đi tiếp của bảng đấu.

“Đại chiến” thật sự bắt đầu

Nếu hai lượt đầu tiên là cuộc chạy đà, thì lượt cuối vòng bảng mới là thời điểm World Cup 2026 thực sự nóng lên. Đây là giai đoạn mà mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé về nước.

Ngày 25.6, Brazil gặp Scotland và Mexico đối đầu CH Czech. Trên lý thuyết, Brazil được đánh giá cao hơn Scotland, nhưng những trận đấu cuối vòng bảng luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ khi yếu tố tâm lý và áp lực điểm số trở nên đặc biệt quan trọng. Trong khi đó, Mexico cũng được dự báo sẽ trải qua 90 phút không dễ dàng trước CH Czech, đội bóng nổi tiếng với khả năng phòng ngự phản công hiệu quả.

Ngày 26.6 sẽ chứng kiến hai cuộc thư hùng cực kỳ đáng chú ý là Na Uy gặp Pháp và Uruguay đối đầu Tây Ban Nha. Trận Na Uy - Pháp có thể là màn cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng I. Pháp sở hữu chiều sâu đội hình thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu với đầu tàu là Mbappe, nhưng Na Uy với bộ đôi Erling Haaland và Martin Ødegaard đủ khả năng tạo nên khác biệt trong những thời khắc quyết định.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang sở hữu lứa thế hệ tài năng và được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Uruguay gặp Tây Ban Nha được xem là một trong những trận cầu đỉnh cao nhất vòng bảng. Một bên là Uruguay giàu bản lĩnh, luôn thi đấu máu lửa và đầy tính chiến đấu ở các giải lớn; bên kia là Tây Ban Nha với triết lý kiểm soát bóng hiện đại cùng dàn cầu thủ kỹ thuật hàng đầu thế giới. Đây hoàn toàn có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng và ảnh hưởng đáng kể đến nhánh đấu ở vòng knock-out.

Ngày 28.6, tâm điểm chắc chắn thuộc về cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha. Đây được đánh giá là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất lượt cuối vòng bảng. Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes cùng dàn cầu thủ kỹ thuật trải đều ở các tuyến. Trong khi đó, Colombia luôn nổi tiếng với lối chơi giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến trong các trận cầu lớn. Không loại trừ khả năng đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho đội thắng ở giai đoạn loại trực tiếp.

Ronaldo sẽ có kỳ World Cup thứ 6 và đang rất khát khao vô địch ẢNH: REUTERS

Không có chỗ cho sai lầm ở vòng knock-out

Sau khi vòng bảng khép lại vào ngày 28.6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 sẽ bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất với vòng knock-out. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có vòng 32 đội, khiến hành trình chinh phục cúp vàng trở nên dài hơn và khắc nghiệt hơn đối với mọi ứng viên vô địch.

Vòng 32 đội sẽ diễn ra từ ngày 29.6 đến 4.7, quy tụ 24 đội nhất, nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Với thể thức mới, các đội bóng lớn sẽ không còn nhiều cơ hội sửa sai. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hay một trận đấu dưới sức cũng có thể khiến hành trình chinh phục World Cup kết thúc sớm hơn dự kiến.

Nhìn vào cách phân nhánh hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi những cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ vòng 32 đội. Các ứng viên vô địch như Argentina, Brazil, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hà Lan nhiều khả năng sẽ phải vượt qua những đối thủ khó chịu như Ma Rốc, Nhật Bản, Senegal, Colombia hoặc Uruguay. Khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển hàng đầu và nhóm "ngựa ô" đang ngày càng thu hẹp, khiến mọi sai lầm ở giai đoạn knock-out đều có thể phải trả giá bằng tấm vé về nước.

Tiếp đó, vòng 16 đội sẽ diễn ra từ ngày 5.7 đến 8.7, trước khi giải đấu bước vào giai đoạn cao trào với các trận tứ kết từ ngày 10.7 đến 12.7. Đáng chú ý, từ vòng tứ kết trở đi, toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên đất Mỹ.

104 trận đấu hấp dẫn của World Cup 2026 đã sẵn sàng ẢNH: FIFA

Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 15.7 và 16.7, trước khi trận tranh hạng ba được tổ chức ngày 19.7. Tâm điểm của cả giải đấu là trận chung kết trên sân New York New Jersey vào rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam), nơi đội tuyển xuất sắc nhất sẽ bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới sau hành trình kéo dài hơn một tháng đầy thử thách.