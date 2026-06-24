Biểu cảm gây sốt của Beckham trận Anh hòa nhạt Ghana: Hôn gió, gãi trán, ôm đầu thất vọng và…

Xuất hiện trên khán đài VIP sân Boston trong bộ vest lịch lãm quen thuộc, Beckham mang theo sự hứng khởi sau chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh trước Croatia ở trận ra quân. Khi vừa xuất hiện, cựu danh thủ 51 tuổi liên tục vẫy tay chào khán giả, mỉm cười và gửi những nụ hôn gió về phía các cổ động viên.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng biến thành sự thất vọng khi các học trò của HLV Thomas Tuchel bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của Ghana. Trong nhiều thời điểm, ống kính truyền hình liên tục ghi lại cảnh Beckham cau mày, gãi trán và đặc biệt là khoảnh khắc ôm đầu đầy tiếc nuối.

David Beckham thay đổi biểu cảm liên tục khi xem đội tuyển Anh thi đấu ẢNH: REUTERS

Hình ảnh này ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Beckham đã thể hiện chính xác cảm xúc của toàn bộ người hâm mộ Anh trong một trận đấu bế tắc.

Harry Kane bỏ lỡ cơ hội vàng, Beckham chết lặng

Khoảnh khắc khiến Beckham không thể tin nổi xảy ra ở những phút cuối trận. Sau khi cú đánh đầu của Nico O'Reilly dội xà ngang bật ra, bóng tìm đến vị trí thuận lợi của Harry Kane ở khoảng cách chỉ khoảng 6 m.

Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich lại sút bóng vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Cả sân Boston gần như chết lặng, còn Beckham lập tức đưa hai tay lên đầu với vẻ mặt không thể tin nổi.

Đội tuyển Anh lại gây thất vọng: Lời nguyền trận thứ hai vòng bảng chưa biến mất

Harry Kane vốn đã ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Croatia ở trận ra quân và vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 60 bàn thắng cho Bayern Munich. Chính vì vậy, việc chân sút số 1 của "Tam sư" bỏ lỡ cơ hội mười mươi ấy càng khiến sự tiếc nuối tăng lên gấp bội.

Không chỉ gây thất vọng bởi hàng công kém sắc bén, đội tuyển Anh còn trải qua một trận đấu căng thẳng khi Jude Bellingham xảy ra tranh cãi với ban huấn luyện Ghana trong giờ nghỉ giữa hiệp. Dù vậy, tiền vệ của Real Madrid vẫn may mắn thoát án phạt và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng thoát khỏi một phen hú vía ở hiệp hai khi không phải nhận quả phạt đền, có thể khiến cục diện bảng L đảo lộn.

Dù chỉ giành được 1 điểm, đội tuyển Anh hiện vẫn tạm dẫn đầu bảng L và nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Panama trên sân New York/New Jersey.

Đội tuyển Anh trải qua trận hòa đầy thất vọng ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, Harry Kane thừa nhận anh rất tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ: “Tôi đã chờ đợi một cơ hội như thế. Đó là tình huống mà với một tiền đạo, bạn luôn tin mình sẽ ghi bàn. Nhưng bóng đã không đi vào lưới và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đã chơi đủ lâu để hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn”, đội trưởng đội tuyển Anh chia sẻ với BBC.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel vẫn dành lời khen cho Ghana: “Tôi hiếm khi thấy một đội bóng phòng ngự quyết liệt và kỷ luật như Ghana. Chúng tôi có đủ cơ hội để ghi bàn, trong đó có tình huống của Harry Kane, nhưng đôi khi bạn cần thêm một chút may mắn”.