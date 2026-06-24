Ngôi sao đội tuyển Anh vi phạm luật mới của FIFA, lại lấy tay che miệng: Nguy cơ nhận án phạt nguội

Theo truyền thông Anh, các hình ảnh được ghi lại từ trận đấu trên sân Bosto cho thấy Bellingham đã lấy tay che miệng khi trao đổi với tiền đạo Jordan Ayew của Ghana. Đây là hành vi nằm trong nhóm những cử chỉ bị Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) đưa vào luật mới nhằm tăng tính minh bạch trong giao tiếp trên sân.

Ngôi sao đội tuyển Anh tức giận vì...

Theo quy định vừa được áp dụng tại World Cup 2026, bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong lúc đối đầu hoặc tranh cãi với đối thủ đều có thể bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì lỗi tương tự trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

May mắn cho Bellingham, trọng tài lẫn tổ VAR đều không phát hiện tình huống này. Dù vậy, The Mirror nhận định, nhiều khả năng FIFA sẽ xem xét lại tình huống và đưa ra án phạt nguội cho ngôi sao đội tuyển Anh.

HLV Carlos Queiroz không hài lòng với thái độ của Bellingham ẢNH: REUTERS

Theo The Mirror, nguyên nhân khiến Bellingham tỏ ra bực bội là do đội tuyển Ghana chơi quá rắn và anh vừa có pha phạm lỗi mạnh với Jerome Opoku ngay trước giờ nghỉ. Sau tiếng còi kết thúc hiệp một, sự căng thẳng bùng phát ở khu vực kỹ thuật. Bellingham lời qua tiếng lại với các thành viên ban huấn luyện Ghana và bị đồng đội Morgan Rogers kéo ra xa.

The Mirror cho biết: "HLV Carlos Queiroz cùng trợ lý John Paintsil cũng tham gia vào cuộc tranh cãi. Hai bên được cho là đã sử dụng những lời lẽ gay gắt trước khi các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện can thiệp. Các đoạn quay chậm cho thấy Bellingham còn có phản ứng thiếu kiềm chế khi quay lưng lại và buông lời tục tĩu về phía khu kỹ thuật của đối phương. Tuy nhiên, trọng tài không rút thẻ với bất kỳ ai”.

Ở trận đấu gặp Ghana, đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, trong 45 phút đầu tiên, cả hai đội đều không tung ra nổi cú sút trúng đích nào, đánh dấu lần đầu tiên điều này xảy ra tại World Cup 2026. Đến hiệp 2, “Tam sư” tiếp tục thể hiện nhạt nhòa, để đối thủ cầm chân 0-0.

Với trận hòa này, đội tuyển Anh có cùng 4 điểm như Ghana, chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng L. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Tuchel sẽ gặp Panama, trong khi đội tuyển Ghana chạm trán Croatia.