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Thể thao World Cup 2026

HLV Deschamps nhận tin buồn, phải trở về Pháp gấp: Vắng mặt trận ‘quyết đấu’ Na Uy

Văn Trình
Văn Trình
Đội tuyển Pháp đang có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 với hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng I với Na Uy, HLV Didier Deschamps đã nhận tin buồn khi mẹ ông qua đời và buộc phải trở về quê nhà để dự lễ tang.

Rạng sáng 24.6 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) xác nhận HLV Didier Deschamps sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong những ngày tới. Nhà cầm quân 57 tuổi đã hay tin mẹ mình qua đời và ngay lập tức được Chủ tịch FFF Philippe Diallo chấp thuận trở về Pháp để ở bên gia đình.

"HLV Didier Deschamps sẽ không thể chỉ đạo các buổi tập trước trận đấu giữa Pháp và Na Uy. Ông ấy cũng sẽ vắng mặt trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu cuối cùng vòng bảng", thông báo của FFF cho biết.

HLV Deschamps nhận tin buồn, phải trở về Pháp gấp: Vắng mặt trận ‘quyết đấu’ Na Uy- Ảnh 1.

HLV Didier Deschamps đã trở về Pháp sau khi mẹ qua đời

ẢNH: REUTERS


FFF kêu gọi giới truyền thông và người hâm mộ dành sự tôn trọng tối đa cho gia đình chiến lược gia 57 tuổi trong thời điểm đau buồn này.

Đây là mất mát lớn với HLV Deschamps. Trước đó, ông cũng từng chịu cú sốc khi cha qua đời vào năm 2022, thời điểm đội tuyển Pháp chuẩn bị cho UEFA Nations League.

Trận Na Uy - Pháp sẽ quyết định ngôi đầu bảng I

Dù đã sớm giành vé vào vòng 32 đội sau các chiến thắng 3-1 trước Senegal và 3-0 trước Iraq, đội tuyển Pháp vẫn còn mục tiêu quan trọng là giữ vị trí số 1 bảng I.

Hiện "Les Bleus" và đội tuyển Na Uy cùng có 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng đội bóng áo lam nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +4). Vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Boston vào ngày 27.6 được xem như trận "chung kết bảng", quyết định đội nào sẽ bước vào vòng knock-out với vị thế thuận lợi hơn.

HLV Deschamps nhận tin buồn, phải trở về Pháp gấp: Vắng mặt trận ‘quyết đấu’ Na Uy- Ảnh 2.

Việc HLV Didier Deschamps vắng mặt được dự đoán sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần đội tuyển Pháp

ẢNH: REUTERS

Sự vắng mặt của HLV Deschamps chắc chắn là tổn thất lớn về mặt tinh thần đối với đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân sinh năm 1968 đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2012, đưa Pháp vô địch World Cup 2018, giành vị trí á quân World Cup 2022 và trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nước này.

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