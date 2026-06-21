David Beckham đưa Casemiro đến Inter Miami vì Messi, thêm một thất bại nữa của Ronaldo

Casemiro chỉ muốn thi đấu cùng Messi

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, Casemiro đã được CLB Al Nassr của Ronaldo liên hệ từ trước World Cup 2026 và đề nghị mức lương "cực khủng" để thuyết phục cầu thủ 34 tuổi này thay đổi ý định để đến giải Saudi Pro League. Mức lương này không được tiết lộ, nhưng có tin đồn trên dưới 20 triệu USD/mùa, gần bằng mức mà cầu thủ này đã nhận ở CLB M.U lâu nay.

Tuy nhiên, tác động cực lớn từ ông David Beckham, Chủ tịch CLB Inter Miami và ảnh hưởng từ Messi, đã giữ nguyên quan điểm của tiền vệ đội tuyển Brazil này khi chỉ chấp nhận đến giải MLS (Mỹ) thi đấu.

Casemiro (phải) chính thức chọn Inter Miami vì chỉ muốn thi đấu cùng Messi, thay vì là Ronaldo và Al Nassr dù nhận đề nghị mức lương 'cực khủng' Ảnh: Reuters

Thương vụ Casemiro đến Inter Miami, đã được ông David Beckham xúc tiến từ tháng 3 vừa qua. Đến tháng 5, ngay trước thềm World Cup 2026, các bên đã đạt thỏa thuận các điều khoản cơ bản.

Mới đây, thương vụ đã hoàn tất, các thỏa thuận miệng đã được ký kết với tất cả các bên liên quan, và tất cả các bước chính thức đã được hoàn tất, giờ chỉ còn chờ ký hợp đồng và công bố cầu thủ người Brazil, Fabrizio Romano cho biết.

"Casemiro chỉ muốn được chơi cùng Messi tại Inter Miami. Tương lai ở MLS", Fabrizio Romano nhấn mạnh.

Để đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro, Inter Miami phải trả cho CLB LA Galaxy một khoản phí theo quy định, khi đội này là đội có được quyền ưu tiên đàm phán trước theo luật định của MLS.

Casemiro sẽ thi đấu cho Inter Miami ngay sau World Cup 2026 kết thúc, trong tư cách "hợp đồng tạm thời" đến hết năm 2026, như trường hợp của De Paul hay Jordi Alba trước đây. Sau đó, Casemiro sẽ ký hợp đồng chính thức là cầu thủ dài hạn cho suất "cầu thủ được chỉ định" từ đầu năm 2027.

Hiện tại 3 suất này thuộc về Messi, De Paul và Berterame. Sự có mặt của Casemiro, chắc chắn sẽ buộc Inter Miami sẽ tính toán lại các suất này để có chỗ cho ngôi sao 34 tuổi người Brazil.

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS, đến Inter Miami, Casemiro nhận mức lương thấp hơn rất nhiều so với đề nghị của Ronaldo và Al Nassr, nhưng bù lại, tiền vệ này cho rằng, cuộc sống ở Mỹ phù hợp với anh và gia đình mình. Và trên hết, là anh muốn sát cánh thi đấu cùng Messi, De Paul và tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez.

Casemiro đang thi đấu cho đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Trong 2 trận ra quân ở bảng C, hòa Ma Rốc tỷ số 1-1 và thắng Haiti tỷ số 3-0, anh đều được HLV Ancelotti sử dụng trong đội hình chính thức. Casemiro đã chia tay CLB M.U ở giải Ngoại hạng Anh sau mùa giải 2025 - 2026 khép lại khi kết thúc hợp đồng.