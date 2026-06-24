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World Cup 2026 đảo điên vì những ’đội bóng nhỏ’
Video World Cup 2026

World Cup 2026 đảo điên vì những ’đội bóng nhỏ’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

World Cup 2026 không chỉ là sân chơi của các ông lớn. Cabo Verde, Scotland, Morocco hay Na Uy đang cho thấy khoảng cách giữa những đội bóng giàu truyền thống và phần còn lại có thể không còn xa như trước.

World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện của đội tuyển Argentina, đội tuyển Pháp hay đội tuyển Brazil. Sau hơn nửa chặng đường vòng bảng, những đội bóng từng bị xem là "kẻ lót đường" đang trở thành điểm nhấn của giải đấu.

Cabo Verde lần đầu dự World Cup nhưng vẫn giành điểm trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay. Morocco tiếp tục chứng minh thành công năm 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Trong khi đó, Na Uy trở lại sau 28 năm và đang gây ấn tượng bằng lối chơi giàu năng lượng cùng phong độ cao của Erling Haaland.

World Cup 2026 đảo điên vì những ’đội bóng nhỏ’

Điều đáng chú ý là các đội bóng này không còn đến World Cup chỉ để phòng ngự hay học hỏi kinh nghiệm. Họ thi đấu kỷ luật, tự tin và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn.

Tất nhiên, còn quá sớm để nói cán cân quyền lực của bóng đá thế giới đã thay đổi. Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy khoảng cách giữa các ông lớn và phần còn lại đang dần thu hẹp.

Cabo Verde, Morocco hay Na Uy có thể chưa đủ sức vô địch. Nhưng họ đang khiến giải đấu trở nên khó lường hơn, và đó chính là điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của World Cup.

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