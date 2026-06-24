Chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng, cuộc đua "Chiếc giày vàng" World Cup 2026 đã nóng hơn rất nhiều so với thường lệ.

Lionel Messi đang dẫn đầu với 5 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Bám sát phía sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland cùng có 4 bàn. Cristiano Ronaldo cũng trở lại cuộc đua sau cú đúp giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở tốc độ ghi bàn. Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, chỉ cần 5 hoặc 6 bàn thắng là đủ giành danh hiệu "Vua phá lưới". Thế nhưng World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng bảng và Messi đã chạm mốc 5 bàn.

World Cup 2026 đang tạo ra cuộc đua Vua phá lưới điên rồ nhất lịch sử: Messi, Ronaldo, Mbappe hay Haaland?

Việc FIFA mở rộng giải đấu lên 48 đội giúp các đội vào chung kết có thể thi đấu tối đa 8 trận thay vì 7 trận như trước. Điều đó mở ra cơ hội để các chân sút hàng đầu nâng cao thành tích.

Không chỉ Messi, Mbappe, Haaland hay Ronaldo đều đang đạt phong độ cao. Nếu các đội tuyển này tiến sâu, cuộc đua "Vua phá lưới" hoàn toàn có thể kéo dài đến những vòng đấu cuối cùng và tạo ra số bàn thắng kỷ lục.

Một điểm thú vị khác là sự xuất hiện của nhiều thế hệ trong cùng cuộc đua. Messi đã 39 tuổi, Ronaldo 41 tuổi, trong khi Mbappe và Haaland được xem là tương lai của bóng đá thế giới.

Messi đang dẫn đầu, Mbappe và Haaland bám đuổi quyết liệt, còn Ronaldo vừa tuyên bố "tôi đã trở lại". Nếu đà ghi bàn hiện tại tiếp tục được duy trì, World Cup 2026 hoàn toàn có thể chứng kiến một trong những cuộc đua "Vua phá lưới" hấp dẫn nhất lịch sử.