Nếu World Cup 2026 có danh hiệu "CĐV nổi tiếng nhất giải", thì ứng viên số một có lẽ là chú vịt Merlin này.

Ngày 22.6.2026, chú vịt cưng Merlin, nổi tiếng với chiếc áo đội tuyển Mexico cỡ mini và sở thích ăn taco vào mỗi chủ nhật, đã được mời tới gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Mexico City.

Chú vịt mê taco gây sốt World Cup được Tổng thống Mexico mời gặp mặt

Xuất hiện trong cuộc họp báo của tổng thống, Merlin được chủ nhân là bà Karla Ivette Gomez giới thiệu như một thành viên thực thụ trong gia đình: "Đây là con trai tôi Carlos, con trai tôi Christian và em bé của gia đình, Merlin".

Tổng thống Sheinbaum cũng không giấu được sự thích thú khi gọi Merlin là "linh vật không chính thức của World Cup".

Theo bà, việc mời cả gia đình chú vịt tới tham dự là cách để chia sẻ một câu chuyện tích cực và gần gũi với công chúng.

Những hình ảnh về Merlin được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội sau trận khai mạc World Cup hôm 11.6, khi Mexico đánh bại Nam Phi 2-0. Giữa dòng người ăn mừng cuồng nhiệt trên đại lộ Reforma, chú vịt mặc áo đội tuyển bất ngờ xuất hiện, lững thững đi dạo như thể đang kiểm tra công tác tổ chức giải đấu.

Chú vịt Merlin mặc áo đấu, đi giày, lững thững đi dạo thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: REUTERS

Theo bà Gomez, chế độ ăn của Merlin khá khoa học. "Chúng tôi nuôi Merlin bằng thức ăn chuyên dụng cho vịt, rau củ, trái cây, protein, cá sống nhỏ và dế. Và vào chủ nhật, nó còn ăn bánh taco thịt heo".

Không chỉ nổi tiếng, Merlin còn là "sếp lớn" trong công việc bán nước ven đường của gia đình. Chủ nhân của chú vịt cho biết đang làm thủ tục đăng ký thương hiệu Merlin và hy vọng sự nổi tiếng bất ngờ này sẽ giúp cải thiện cuộc sống của gia đình, đặc biệt là hỗ trợ người con trai cả đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Merlin 2 tuổi và được gia đình nhận nuôi như một món quà từ một khách hàng. Chú vịt còn có thói quen đi giày mỗi khi ra ngoài để bảo vệ đôi chân có màng bé xíu của mìn vì theo lời bà Gomez, Merlin rất thích đi bộ.