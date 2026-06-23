Có những trận đấu mà tỷ số không phải điều đáng nói nhất. Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Pháp trước đội tuyển Iraq rạng sáng 23.6 (theo giờ Việt Nam) là một trận đấu như thế.

Bởi điều đọng lại không chỉ là 3 điểm hay tấm vé sớm vào vòng knock-out. Điều quan trọng hơn là cách đội tuyển Pháp vượt qua một trận đấu bị xáo trộn hoàn toàn bởi thời tiết mà vẫn duy trì được sự ổn định, lạnh lùng và hiệu quả.

Theo The Guardian, trong bóng đá đỉnh cao, đó thường là dấu hiệu của những ứng viên vô địch thực sự.

Trận đấu tại Philadelphia bị gián đoạn tới 2 giờ 11 phút vì giông bão. Các cầu thủ phải quay lại phòng thay đồ, chờ đợi rồi khởi động lại từ đầu. Những yếu tố như vậy thường đủ sức làm thay đổi nhịp độ trận đấu hoặc tạo ra bất ngờ.

Cơn giông kéo dài 2 tiếng báo điềm lành cho đội tuyển Pháp?

Nhưng với đội tuyển Pháp, gần như không có gì thay đổi. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps vẫn kiểm soát thế trận, vẫn tạo ra khác biệt bằng chất lượng cá nhân và vẫn kết thúc trận đấu theo cách quen thuộc nhất: chiến thắng. Đó cũng là điều khiến đội tuyển Pháp trở nên đáng sợ trong nhiều năm qua.

Họ không phải lúc nào cũng chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất. Họ cũng không phải đội bóng kiểm soát bóng nhiều nhất hay tấn công dồn dập nhất. Nhưng họ luôn biết cách thắng. Và ở những giải đấu lớn, đó mới là phẩm chất quan trọng nhất.

Mbappe tiếp tục cuộc đua với Messi

Nếu đội tuyển Pháp đang tiến về phía trước với sự ổn định đáng sợ, thì Kylian Mbappe cũng đang có một cuộc đua rất riêng. Cú đúp vào lưới đội tuyển Iraq giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 4, chỉ còn kém Lionel Messi 1 bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Quan trọng hơn, Mbappe tiếp tục cho thấy anh đang là đầu tàu không thể thay thế của đội tuyển Pháp. Trận đấu này cũng đánh dấu lần thứ 100 Mbappe khoác áo đội tuyển quốc gia. Và giống như rất nhiều cột mốc khác trong sự nghiệp, anh lại biến nó thành một đêm đáng nhớ. Thực tế, cuộc cạnh tranh giữa Messi và Mbappe đang trở thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của World Cup năm nay.

Một bên là huyền thoại 39 tuổi đang viết những chương cuối cùng trong sự nghiệp bằng những kỷ lục lịch sử. Bên còn lại là ngôi sao được xem là người kế thừa vị thế số 1 của bóng đá thế giới trong tương lai.

Messi đang dẫn trước. Nhưng Mbappe vẫn bám rất sát. Và với việc đội tuyển Pháp đã sớm giành quyền đi tiếp, cơ hội để chân sút của Real Madrid tiếp tục nâng cao thành tích là rất lớn.

HLV Deschamps đang sở hữu điều mà nhiều HLV mơ ước

Có lẽ người hài lòng nhất sau trận đấu không phải Mbappe mà là HLV Didier Deschamps. Đội tuyển Pháp giành vé vào vòng knock-out chỉ sau 2 lượt trận. Những trụ cột như Dembele hay Michael Olise được rút ra nghỉ từ sớm. Không có chấn thương mới. Không có bất ngờ nào xảy ra.

Đó là kịch bản hoàn hảo với bất kỳ HLV nào tại World Cup. Trong khi nhiều ứng viên vô địch vẫn đang phải căng sức cạnh tranh từng điểm số, đội tuyển Pháp đã có thể bắt đầu tính toán cho chặng đường dài phía trước. World Cup 2026 vẫn còn rất dài và những đối thủ mạnh hơn chắc chắn đang chờ đợi.

Mbappe đang bám sát Messi trong cuộc đua ghi bàn ẢNH: REUTERS

Nhưng sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Pháp đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Họ không chỉ sở hữu Mbappe. Họ còn sở hữu sự ổn định, chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một tập thể đã quá quen với việc tiến sâu ở những giải đấu lớn. Và đó mới là điều khiến phần còn lại của World Cup phải dè chừng.

World Cup luôn là giải đấu của những biến số. Chấn thương, thời tiết, áp lực hay chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể thay đổi số phận của cả một ứng viên vô địch. Nhưng những đội bóng lớn thường được nhận diện ở khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

World Cup 2026 còn rất dài. Nhưng nếu phải chọn ra một vài đội bóng đang cho thấy dáng dấp của nhà vô địch sau vòng bảng, đội tuyển Pháp chắc chắn là một trong số đó.