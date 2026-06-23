World Cup 2026 đang chứng kiến 2 hình ảnh trái ngược của những huyền thoại từng thống trị bóng đá thế giới suốt gần 20 năm.

Trong khi Lionel Messi tiếp tục được tung hô sau khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, Cristiano Ronaldo lại bước vào trận đấu quan trọng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giữa những cuộc tranh luận về vai trò của anh ở tuổi 41.

Messi tiếp tục viết nên lịch sử

Rạng sáng 23.6, Messi vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Messi càng thăng hoa, những câu hỏi dành cho Ronaldo càng nhiều

Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina không còn chơi bóng bằng tốc độ hay những pha bứt phá như thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn tạo ra khác biệt bằng tư duy, kinh nghiệm và khả năng xuất hiện đúng lúc.

Đó là lý do Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Argentina và tiếp tục khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Ronaldo trước bài kiểm tra mới

Trong khi đó, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6 (giờ Việt Nam).

Sau trận hòa CHDC Congo, truyền thông Bồ Đào Nha liên tục tranh luận về vai trò của Ronaldo. Thậm chí, The Guardian cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha cần cân nhắc lại cách sử dụng siêu sao 41 tuổi.

Người hâm mộ vẫn tin tưởng và chờ đợi Ronaldo ẢNH: REUTERS

Dù vậy, không ai phủ nhận vị thế lịch sử của Ronaldo với bóng đá Bồ Đào Nha. Và cũng không ít lần trong quá khứ, chính những thời điểm chịu nhiều áp lực nhất lại là lúc anh tỏa sáng mạnh mẽ nhất.

Messi đang tiếp tục viết lịch sử, còn Ronaldo lại đứng trước cơ hội đáp trả những hoài nghi. Có lẽ vì thế mà cuộc đối đầu giữa 2 huyền thoại vẫn chưa thực sự khép lại.