Sau 2 lượt trận, Cabo Verde đang là bất ngờ lớn nhất bảng H. Hai trận hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay giúp đại diện châu Phi có 2 điểm, bằng Uruguay và chỉ kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm.

Quan trọng hơn, đội bóng lần đầu dự World Cup vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Nếu đánh bại đội tuyển Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, Cabo Verde sẽ có 5 điểm và chắc chắn giành vé vào vòng knock-out, bất kể kết quả trận Tây Ban Nha gặp Uruguay.

Cabo Verde vượt qua vòng bảng World Cup 2026 trong các trường hợp nào

Nếu hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út, Cabo Verde sẽ có 3 điểm. Khi đó, họ sẽ đi tiếp nếu Tây Ban Nha thắng Uruguay.

Trường hợp Uruguay hòa Tây Ban Nha, Cabo Verde sẽ phải cạnh tranh bằng các chỉ số phụ với đội bóng Nam Mỹ.

Nếu thất bại trước đội tuyển Ả Rập Xê Út, Cabo Verde sẽ dừng bước ngay từ vòng bảng.

Dù vậy, với những gì đã thể hiện trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay, đại diện châu Phi đã vượt xa kỳ vọng trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Chỉ còn 1 trận đấu nữa, Cabo Verde có thể viết nên lịch sử cho bóng đá nước này.