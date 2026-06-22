Lời nguyền Rocky Balboa...

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, hành động này thể hiện sự hưởng ứng theo tín ngưỡng dân gian Nam Mỹ được gọi là "lời nguyền Rocky Balboa".

Trong văn hóa bóng đá, "lời nguyền Rocky Balboa" dùng để chỉ một lời nguyền hoặc vận rủi mà người hâm mộ tin rằng có thể mang lại xui xẻo cho đội bóng, rằng bất kỳ trang phục của đội bóng nào được mặc cho bức tượng đều sẽ thua trận đấu tiếp theo.

CĐV Brazil 'yểm bùa' Messi ở Mỹ, CĐV Argentina ngay lập tức tìm cách hóa giải

Bằng cách treo màu áo của Argentina lên một trong những địa danh nổi tiếng nhất Philadelphia, người hâm mộ Brazil đã nói đùa rằng họ đang gửi một số vận rủi không mong muốn đến đối thủ lâu năm của mình.

Theo Marca, "lời nguyền Rocky Balboa" không phải là chuyện đùa ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, nước Mỹ). Nhiều đội bóng thuộc NFL (bóng đá nhà nghề kiểu Mỹ), NBA (bóng rổ) và MLB (bóng chày) đã trở thành nạn nhân của hiện tượng này, sau khi đối đầu với các đội thể thao của thành phố.

Hành động tương tự cũng được làm với đội tuyển Ecuador chỉ vài ngày trước đó. Theo Marca, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung tại bảo tàng, ăn mừng với cờ và mặc cho bức tượng bộ trang phục của Ecuador. Kết quả, một thất bại thảm hại 1-0 trước Bờ Biển Ngà, với bàn thua ở những phút cuối cùng, chính thức đưa Ecuador vào danh sách các nạn nhân của "lời nguyền Rocky Balboa".

Ecuador đến World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng lớn, họ được xem là "ngựa ô" Nam Mỹ, nhưng giờ có thể sớm ra về ngay vòng bảng.

Theo báo Ấn Độ Indulge, Argentina và Brazil là hai gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ, những đội đã thống trị môn thể thao này trong nhiều thập kỷ, là đối thủ truyền kiếp. Không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ Brazil sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng nhà đương kim vô địch không thể giành chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp.

CĐV Brazil mặc áo số 10 mang tên Messi lên tượng Rocky Balboa nổi tiếng ở Philadelphia (Mỹ) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người hâm mộ Argentina tìm cách hóa giải

Marca nhận định: "Liệu hành động của CĐV Brazil có ảnh hưởng đến Argentina và Messi hay không thì vẫn còn phải chờ xem, nhưng ý định đằng sau hành động này là rõ ràng. Những người hâm mộ Brazil đang rất muốn ngăn chặn nước láng giềng trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử giành chức vô địch World Cup liên tiếp, một kỳ tích chưa từng đạt được kể từ chuỗi thành tích lịch sử của chính Brazil vào năm 1958 và 1962".

Messi và đội tuyển Argentina ra quân thắng Algeria tỷ số 3-0, với 3 bàn thắng không ai khác ngoài Messi ghi, và cân bằng kỷ lục lịch sử World Cup khi có cùng 16 bàn với Klose.

Họ sẽ gặp tiếp đội tuyển Áo (lúc 0 giờ ngày 23.6) và Jordan (9 giờ ngày 28.6). Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina khởi đầu suôn sẻ, nhưng họ phải dè chừng khi không chỉ đối mặt với đối thủ trên sân cỏ, mà nay còn có cả những điều mê tín dị đoan địa phương của thành phố Philadelphia.

Một bức tượng Messi cao đến 26 mét được CĐV Argentina dựng lên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Marca cho biết thêm, người hâm mộ Argentina ngay sau đó đã lập tức dựng ngay một bức tượng lớn của Messi cao đến 26 mét, nặng gần 70 tấn ở quê nhà, và mặc cho bức tượng này chiếc áo khổng lồ của đội tuyển. Điều này được cho là để hóa giải "lời nguyền Rocky Balboa" của CĐV Brazil.