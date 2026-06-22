Trước World Cup 2026, rất ít người tin đội tuyển Cabo Verde có thể tạo nên bất ngờ tại bảng H. Trong lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện của quốc đảo hơn 500.000 dân bị xem là một trong những đội bóng yếu nhất giải.

Tuy nhiên, sau 2 lượt trận, Cabo Verde lại trở thành hiện tượng thú vị của World Cup năm nay. Sau khi cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha 0-0, thầy trò HLV Bubista tiếp tục giành kết quả 2-2 trước đội tuyển Uruguay vào rạng sáng 22.6.

Cabo Verde tiếp tục gây địa chấn ở World Cup 2026, đẩy Uruguay tới bờ vực bị loại

Với 2 điểm sau 2 trận, Cabo Verde đang bằng điểm Uruguay và chỉ kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa đại diện châu Phi vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Nếu đánh bại đội tuyển Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, Cabo Verde sẽ làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup.

Thành công của Cabo Verde đến từ lối chơi kỷ luật cùng hàng phòng ngự chắc chắn. Thủ môn 40 tuổi Vozinha tiếp tục là điểm tựa quan trọng, trong khi những cầu thủ như Pico Lopes hay Sidny Lopes Cabral góp phần tạo nên một hệ thống phòng ngự đầy khó chịu.

Kevin Pina (số 6) ghi bàn thắng đầu tiên tại VCK World Cup cho Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Uruguay đang đối mặt áp lực lớn. Đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới mới chỉ có 2 trận hòa trước đội tuyển Ả Rập Xê Út và Cabo Verde, dù được đánh giá vượt trội về lực lượng.

Tại lượt đấu cuối, Uruguay sẽ phải gặp đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu mang tính quyết định. Nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng đang hiện hữu với thầy trò HLV Marcelo Bielsa, trong khi Cabo Verde lại đứng trước cơ hội viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.