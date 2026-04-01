Trong đêm Thiên Trường rực sáng, Xuân Son và Hoàng Hên lại tìm thấy nhau

Hoàng Hên gọi, Xuân Son đáp lời

Khi Hoàng Hên thoát xuống đáy vòng cấm tạt bóng Nguyễn Xuân Son đánh đầu ghi bàn vào lưới Malaysia ở phút 51, CĐV Nam Định đã đón nhận xúc cảm rất quen thuộc.

Hình ảnh Hoàng Hên chuyền, Xuân Son sút từng gieo rắc ác mộng cho mọi hàng thủ V-League ở mùa giải 2023 - 2024, giờ đã trở lại. Chỉ khác là, màu áo Xuân Son và Hoàng Hên mang trên người là sắc đỏ đội tuyển Việt Nam, nơi cuộc chuyển giao lực lượng của HLV Kim Sang-sik đã có điểm tựa vững chắc để trôi chảy.

Hoàng Hên kiến tạo để Xuân Son ghi bàn

Xuân Son và Hoàng Hên phối hợp ăn ý ẢNH: MINH TÚ

Trong buổi tối 31.3, đội tuyển Việt Nam đã phô bày sức mạnh tấn công hủy diệt, không cho Malaysia bất cứ cơ hội chống đỡ nào. Học trò ông Kim không ào ạt dồn ép, mà chậm rãi ưu tiên phòng ngự, giữ nhịp ổn định nhờ các chân chuyền như Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, trước khi tăng tốc chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công với tốc độ ấn tượng.

2 trong số 3 bàn thắng Việt Nam ghi vào lưới Malaysia đến từ những pha chuyển đổi thần tốc. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, chỉ mất 10 giây từ khi đoạt bóng ở giữa sân, học trò ông Kim Sang-sik đã xé lưới Malaysia. Đến bàn thứ ba, con số giảm xuống còn 6 giây. Đó đều là các pha lên bóng đậm chất Hàn Quốc mà không Kim luôn yêu cầu: chớp nhoáng, chính xác, quan trọng là hiệu quả.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn muốn học trò chơi bóng đơn giản, nhưng chính sự "đơn giản" ấy lại là điều khó nhất. Để đá pressing và đoạt bóng tấn công trực diện, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có kỹ chiến thuật, khả năng đỡ bóng, di chuyển và tư duy quan sát vượt trội, có thể tạo khác biệt chỉ bằng một đường chuyền hay vài bước chạy.

Đội tuyển Việt Nam giải toán thành công với đáp án Hoàng Hên. Tiền đạo mang áo số 9 tạt bóng mềm mại cho Xuân Son đánh đầu ghi bàn. Và cũng chỉ bằng một cái liếc mắt, Hoàng Hên đưa bóng ra biên phải cho Tiến Anh tạt vào. Một lần nữa, Xuân Son không chiến dũng mãnh, tái hiện hình ảnh đỉnh cao ở AFF Cup 2024.

Hoàng Hên mang đến những đường chuyền, hay rộng hơn, là tư duy chơi bóng hoàn toàn khác biệt ẢNH: MINH TÚ

Quá trình "thay áo" lối chơi của đội tuyển Việt Nam đang được đặt lên vai hai ngoại binh nhập tịch, với sự tương trợ hoàn hảo hình thành từ khi khoác áo Nam Định. Hoàng Hên mang tới ý tưởng, còn Xuân Son là người cụ thể hóa. Hoàng Hên triển khai lối chơi, còn Xuân Son mang tới những "điểm chạm" kết thúc trong vòng cấm.



Sự hòa quyện giữa cơ bắp, tốc độ và ý tưởng của Son - Hên đã giúp đội tuyển Việt Nam ngày càng gọn gàng và thực dụng hơn. Trong buổi tối đáng nhớ tại Thiên Trường, học trò ông Kim Sang-sik không cần chơi một trận hoàn hảo, nhưng vẫn thắng đậm. Đó là điều quan trọng nhất.

Công thức hoàn hảo cho AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã có "họng súng" lợi hại cho AFF Cup 2026. Khi Xuân Son chỉ tay vào những múi cơ để dập tắt hoài nghi về cân nặng, chân sút số một của ông Kim Sang-sik đang trên đường trở lại đỉnh cao.

Đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn nữa, khi bên cạnh Xuân Son có Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long... cùng hệ thống tấn công đã vào guồng với những miếng ghép hòa hợp, ổn định với nhau. "Nền móng phòng ngự chắc, phản công nhanh cũng phù hợp với các cầu thủ đã quen với lề lối này ở V-League", bình luân viên Vũ Quang Huy đánh giá.

Với đẳng cấp được khẳng định, cùng kinh nghiệm tích lũy tại V-League, Hoàng Hên và Xuân Son đủ khả năng tạo nên hàng tấn công tầm cao tại Đông Nam Á.

Có thể, Indonesia vẫn mạnh hơn vì có dàn hảo thủ mang dòng máu châu Âu (song hầu hết khó đá AFF Cup 2026, do giải đấu diễn ra ngay trước thềm mùa giải mới của bóng đá châu Âu), nhưng trong bóng đá, có cá nhân giỏi chỉ là điều kiện cần. Sự gắn kết và thấu hiểu nhau mới là chìa khóa thành công. HLV Kim Sang-sik hiểu rằng ông có cầu thủ giỏi, nhưng chưa đến tầm ưu việt. Tính vượt trội chỉ đến khi đội tuyển Việt Nam thấm nhuần lối chơi, cùng nhìn về một hướng và luôn tìm được sự ăn ý, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV Kim Sang-sik vẫn tìm "nguyên liệu" để nâng cấp lối chơi. Song trên hết, ông đang xây dựng tập thể đoàn kết đúng nghĩa. Khi đã trở thành bó đũa được cột chắc, đội tuyển Việt Nam rất khó bị bẻ gãy.



