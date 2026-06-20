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Tình bạn lạ kỳ của CĐV Mexico và Hàn Quốc ở World Cup 2026
Video World Cup 2026

Tình bạn lạ kỳ của CĐV Mexico và Hàn Quốc ở World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Dù đối đầu nhau tại World Cup 2026, người hâm mộ Mexico và Hàn Quốc vẫn dành cho nhau sự chào đón nồng nhiệt, phản ánh mối gắn kết được vun đắp nhiều năm qua từ văn hóa, ẩm thực và K-pop.

Trong nhiều năm qua, Mexico trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh từ làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại Mỹ Latinh. Từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, ẩm thực đến K-pop, văn hóa xứ kim chi ngày càng phổ biến trong đời sống người dân địa phương.

Một CĐV Mexico cho biết: "Càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến K-pop nhờ tài năng của các nhóm nhạc và chất lượng âm nhạc. Vì vậy ngày càng nhiều trẻ em, người lớn, các bà mẹ và ông bố tham gia vào cộng đồng này".

Tình bạn lạ kỳ của CĐV Mexico và Hàn Quốc ở World Cup 2026

Sự yêu mến đó cũng được các CĐV Hàn Quốc cảm nhận rõ khi tới Mexico theo dõi World Cup. Một CĐV Hàn Quốc chia sẻ: "Ở đâu tôi cũng thấy điều đó. Mọi người muốn chụp ảnh cùng chúng tôi và còn hô vang câu 'coreano hermano' (người Hàn Quốc là anh em)".

Tuy nhiên, khi đội tuyển Mexico và đội tuyển Hàn Quốc gặp nhau tại Guadalajara, tình bạn tạm thời được gác lại.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Mexico thắng 1-0 để giành vé vào vòng knock-out. Dù vậy, kết quả trên sân không làm thay đổi mối quan hệ đặc biệt giữa người dân 2 nước.

Bên ngoài sân vận động, các CĐV Mexico và Hàn Quốc vẫn dành cho nhau những tràng pháo tay. Với họ, World Cup không chỉ là câu chuyện thắng thua, mà còn là dịp để những mối liên kết văn hóa được thể hiện rõ nét hơn.

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