Ngày 19.6.2026, bà Ana Candida Evora đã đặt chân tới Miami sau khi được cấp thị thực Mỹ, qua đó có thể trực tiếp theo dõi con trai thi đấu trong phần còn lại của vòng bảng World Cup 2026.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, bởi chỉ vài ngày trước, sự vắng mặt của bà Evora đã khiến thủ môn Vozinha bật khóc sau trận đấu đáng nhớ với đội tuyển Tây Ban Nha.

Theo Reuters, sau những nỗ lực phối hợp giữa FIFA, Liên đoàn Bóng đá Cabo Verde và các cơ quan liên quan, quá trình cấp thị thực cho bà Ana Candida Evora đã được hỗ trợ đẩy nhanh. Trước đó, ngày 17.6, bà rời đảo Sao Vicente tới thủ đô Praia để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước chuyến đi tới Mỹ.

Anh Davidson Evora, con trai của bà Ana Candida Evora, chia sẻ trước khi bà lên đường rằng: "Giấy tờ đã được hoàn thiện và gần như mọi thứ đều sẵn sàng. Chúng tôi chỉ cần tới đó và tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thỏa".

Mẹ của thủ môn Vozinha cuối cùng cũng tới Mỹ: Cái kết đẹp cho câu chuyện xúc động nhất World Cup 2026

Người hùng bất ngờ của World Cup 2026

Ở tuổi 40, Vozinha không phải cái tên được chú ý trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Tuy nhiên, thủ môn của đội tuyển Cabo Verde đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất giải đấu.

Ngày 15.6, đội tuyển Cabo Verde có trận World Cup đầu tiên trong lịch sử khi gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, đại diện châu Phi vẫn tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa 0-0.

Vozinha là người góp công lớn nhất với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Cabo Verde giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Màn trình diễn ấn tượng ấy giúp thủ môn kỳ cựu được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến nhiều người nhớ nhất lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Trong cuộc phỏng vấn trên sân, Vozinha đã bật khóc khi nhắc tới người mẹ không thể sang Mỹ để chứng kiến cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Thủ thành Vozinha được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Những hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng bà Ana Candida Evora có thể sớm hoàn tất thủ tục để đoàn tụ với con trai tại Mỹ.

Việc bà Evora cuối cùng có mặt tại Mỹ được xem là cái kết đẹp cho câu chuyện đầy cảm xúc này. Sau những ngày chờ đợi, gia đình của Vozinha đã có thể đoàn tụ ngay trong thời điểm đặc biệt nhất của sự nghiệp thủ môn 40 tuổi.

Sự xuất hiện của mẹ cũng được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho Vozinha trước trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Uruguay ngày 21.6.

Sau trận hòa lịch sử trước đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Cabo Verde bất ngờ mở ra cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tham dự World Cup. Trận gặp đội tuyển Uruguay được xem là thử thách lớn tiếp theo trên hành trình viết tiếp câu chuyện cổ tích của đại diện châu Phi.