Hakimi làm điều bất ngờ ở Olympic, đội Ma Rốc có sân nhà trước Tây Ban Nha

Sự kiện hậu vệ Achraf Hakimi, đội trưởng đội tuyển Olympic Ma Rốc lái xe buýt đã gây sốt, được nhiều người hâm mộ quả quyết là có thật. Các hình ảnh của cầu thủ này đang lái xe thoáng qua trong một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội X (Twitter cũ) hôm 28.7. Mãi đến gần đây, một số đồng đội của ngôi sao đang khoác áo CLB PSG này đăng tải hình ảnh mới xác định, chính anh là người đã lái xe buýt chở cả đội Ma Rốc.

Hình ảnh Hakimi lái xe buýt chở cả đội Ma Rốc được đồng đội đăng tải Instagram

Hakimi chính là ngôi sao số 1 đưa đội Olympic Ma Rốc vào bán kết môn bóng đá nam làm nên lịch sử AFP

"Bây giờ chúng ta sẽ tới Paris", dòng trạng thái của một đồng đội Hakimi viết trên mạng xã hội Instagram ngày 4.8, kèm theo đó là bức ảnh Hakimi đang tươi cười ngồi sau vô lăng chiếc xe buýt.

Hakimi và đồng đội đã làm nên lịch sử khi tiến vào trận bán kết môn bóng đá nam Olympic 2024 gặp ứng viên đoạt HCV đội Tây Ban Nha lúc 23 giờ ngày 5.8 trên sân Velodrome ở TP.Marseille, do trọng tài người Uzbekistan, Ilgiz Tantashev bắt chính. Trận bán kết còn lại giữa đội chủ nhà Pháp gặp Ai Cập diễn ra lúc 2 giờ ngày 6.8 trên sân Stade de Lyon, do trọng tài người Honduras, ông Said Martinez bắt chính.

Nếu đánh bại đội Tây Ban Nha, Hakimi và các đồng đội ở Olympic Ma Rốc sẽ thẳng tiến đến Paris thủ đô nước Pháp tranh HCV trong trận chung kết trên sân Parc des Princes lúc 23 giờ ngày 9.8. Dòng trạng thái: "Bây giờ chúng ta sẽ tới Paris" với Hakimi lái xe buýt, chính là thông điệp của đội Ma Rốc trước trận quyết đấu với đội Tây Ban Nha.

Đội Olympic Ma Rốc sẽ lại gây bất ngờ? AFP

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Đội Olympic Ma Rốc có lợi thế cực lớn trước trận bán kết môn bóng đá nam, khi sân Velodrome ở TP.Marseille dự kiến có khoảng 52.000 khán giả đến xem, thì trong số này có đến hơn 90% là CĐV của đại diện châu Phi. Đội Tây Ban Nha gần như sẽ thi đấu trên sân khách. Tại Marseille, có rất đông người Ma Rốc sinh sống, do đó đây là sân nhà của họ".

Trận đấu giữa đội Olympic Ma Rốc và Tây Ban Nha cũng có nhiều điều thú vị. Trong đó, có 3 cầu thủ của đội Ma Rốc sinh ra ở Tây Ban Nha, gồm thủ môn số 1 Munir Mohamedi, hậu vệ Hakimi và tiền đạo Ilias Akhomach.

Cả 3 cầu thủ này đều đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng họ đã chọn quê hương của bố hoặc của mẹ mình để thi đấu cho đội Ma Rốc. Munir Mohamedi và Hakimi cũng từng thi đấu ở World Cup 2022 giúp đội tuyển Ma Rốc vào đến bán kết. Nay họ lặp lại điều này với đội Olympic.

CĐV Ma Rốc sẽ áp đảo Tây Ban Nha trên sân Velodrome AFP

HLV Santi Denia của đội Olympic Tây Ban Nha đánh giá: "Ma Rốc là đối thủ rất mạnh. Họ có một vòng bảng tuyệt vời, tại tứ kết còn thắng đội Mỹ với tỷ số đến 4-0. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi. Xin chúc mừng họ, nhưng trận bán kết là thử thách không nhỏ".

"Ngoài sức ảnh hưởng của Tây Ban Nha, đội Ma Rốc còn có trong đội hình 4 cầu thủ sinh ra ở Bỉ, 3 ở Pháp và 1 ở Hà Lan. Ngôi sao số 1 của Ma Rốc không ai khác là Hakimi, do CLB Real Madrid đào tạo nên, nay là ngôi sao ở PSG. Trong khi tiền đạo Soufianne Rahimi cũng là nhân tố đáng để mắt đến, khi đang ghi 5 bàn dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở môn bóng đá nam Olympic 2024", tờ Marca chia sẻ.