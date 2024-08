Ngột ngạt và… đã mắt xem Hakimi cùng Ma Rốc - đội hạng 4 thế giới vào bán kết

An ninh siết chặt từ sự cố Saint Etienne



Cái tên Ma Rốc vốn dĩ đã gây chú ý tại sân chơi Olympic 2024 vì họ là một trong số ít đội mang đến Pháp một thành phần hùng hậu, với rất nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành hạng 4 ở Qatar năm 2022. Chỉ cần kể ra vài cái tên như Achraf Hakimi, Oussama Targhalline, Ilias Akhomach, Bilas El Khannous, Eliesse Ben Seghir, Oussama El Azzouzi cũng đủ cho thấy sức mạnh vượt trội của đội bóng châu Phi này ở sân chơi dành cho lứa trẻ. Vì thế không ngạc nhiên khi Ma Rốc đã cho thấy họ là một trong những ứng viên nặng ký mà thành tích lúc này sau khi quật ngã Mỹ 4-0 ở tứ kết cũng đủ nói lên tất cả.

Ma Rốc cho thấy tham vọng có thể vào chung kết Olympic Q.T

Nhưng dòng người đổ về sân Parc des Princes chiều 2.8, phần lớn ngoài việc ủng hộ Ma Rốc lần đầu đá tại Paris sau vòng bảng tranh tài ở miền nam, điều quan trọng là muốn xem họ chơi thế nào sau sự cố gây nhiều tranh cãi ở trận gặp Argentina ở đầu giải. Nhất là sau đó cách mà đội bóng châu Phi này vượt qua vòng bảng khiến dư luận cảm thấy vẫn còn thiếu thuyết phục khi Ma Rốc từng bị Ukraine quật ngã trước khi vận dụng hết "nội công" để đè bẹp đại diện châu Á Iraq.

Chúng tôi cũng nằm trong số những người thắc mắc đó để xem giò cẳng của những cầu thủ hạng 4 thế giới có thực sự xứng tầm với mong đợi.

Trận Ma Rốc thắng đậm Mỹ ở tứ kết bóng đá nam Q.T

Việc Ma Rốc thắng "đàn em" của Messi trên sân Saint Etienne ở lượt trận mở màn môn bóng đá nam ngày 24.7 tạo nên sự cố tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Đặc biệt là cổ động viên của Ma Rốc đã gây náo loạn khi tràn xuống sân phản đối bàn thắng ở phút bù giờ thứ 16 của Argentina, đã để lại hình ảnh xấu xí cho Olympic. Cũng chính bê bối này đã làm dấy lên báo động về an ninh, nên Paris đã siết chặt hơn bao giờ hết khi đội bóng châu Phi đặt chân đến.

Khi chúng tôi tới sân bóng, đã thấy hàng hàng lớp lớp an ninh siết thành 3-4 vòng, kiểm tra đủ mọi ngóc ngách từ tư trang cho đến các dụng cụ cổ động mà khán giả mang theo. Siết chặt an ninh từ vòng ngoài, nhất là chống vé lậu, vé giả do số lượng người xem quá đông mà bên trong sân đã ken đầy đã tạo nên nhiều phản ứng xô đẩy tại các lối vào của một vài cổ động viên mặc áo đỏ với lực lượng trật tự. Chúng tôi cũng phải mất hơn nửa giờ mới vào được sân trong tình trạng mướt mồ hôi chen lấn vì các lối đi vào sân đều chật kín.

Pháo sáng xuất hiện bên trong sân Q.T

Ngoài sân có đến vài nghìn người không vào được còn bên trong kinh khủng hơn khi cổ động viên chủ yếu của Ma Rốc tràn ngập các phía khán đài, đứng tràn cả lối đi, nhiều người còn chen sát hàng rào ngăn cách, tạo nên cảnh tượng còn đông hơn nhiều lần trận Tây Ban Nha gặp Uzbekistan cũng tại đây mà tôi từng chứng kiến. An ninh ở sân Parc des Princes thật sự đặt trong tình trạng báo động khi hàng trăm cảnh vệ và lực lượng trật tự bao quanh sân đứng quay mặt lên khán đài. Tất cả đều lo ngại một Saint Etienne thứ hai xảy đến nếu như Ma Rốc không có kết quả thuận lợi.

Cổ động viên Ma Rốc tràn sát hàng rào Q.T

Hakimi quá đỉnh và Ma Rốc mơ như Nigeria, Cameroon

Cũng may là trận đấu quá chênh lệch khi Olympic Mỹ không phải là đối thủ xứng tầm của đoàn quân châu Phi. Họ chơi rời rạc, phòng ngự là chính và thi thoảng mới phản công. Gần như suốt trận các cầu thủ từ xứ cờ hoa bị dồn ép liên tục đến mức người ta không còn nhận ra đội bóng từng thắng đậm New Zealand và Guinea 4-1 và 3-0 trước đó. Ma Rốc quả thật quá mạnh khi chủ động lối chơi cộng với tiếng cổ vũ dữ dội của người xem càng làm đại diện Bắc Phi vô cùng hưng phấn để áp đảo một cách toàn diện.

Hakimi hoạt động như chỗ không người Q.T

Ma Rốc đá hay nhưng nổi bật hơn cả và nhận được nhiều tiếng vỗ tay nhất vẫn là Hakimi, hậu vệ phải nhưng luôn chơi như một mũi khoan vô cùng lợi hại. Mỗi khi anh có bóng, nhiều tiếng gào thét vang dội và cầu thủ 25 tuổi này cũng đã phấn khích thể hiện đầy cống hiến. Hakimi quá quen thuộc nên kiểm soát cả mặt sân Parc des Princes vì anh đang là thành viên của Paris Saint Germain, chủ của sân bóng này. Hậu vệ người Ma Rốc này thuộc mọi ngóc ngách đến mức anh mở bóng luôn chính xác, chuyền bóng như đặt vào đầu đồng đội và khi cần đột phá thì xử lý nhanh như chớp. Đặc biệt bàn thắng thứ 3 cho Ma Rốc mà anh ghi khiến ai cũng ngỡ ngàng vì giống như "thảy lỗ" ghi bàn khi Hakimi đột phá bất ngờ, đưa bóng nhẹ nhàng đúng vào góc mà chỉ có anh mới biết nó nằm ở đâu ở sân Parc des Princes.

Một cách ăn mừng bàn thắng lạ lùng của Ma Rốc Q.T

Ma Rốc vào bán kết Olympic và sẽ gặp đội thắng giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản. Dù là đối thủ nào, Hakimi nói sau trận, chưa bao giờ đội bóng của anh đang tự tin và có nhiều triển vọng đi xa như lần này. Ma Rốc đang lừng lững đi sâu vào giải và chỉ còn cách đích có 2 trận. Đội bóng Bắc Phi hơn lúc nào hết còn mơ tái hiện thành tích mà 2 đại diện lục địa đen khác từng giành HCV Olympic là Nigeria năm 1996 và Cameroon năm 2000.