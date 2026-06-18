Lionel Messi trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 sau cú hat-trick giúp đội tuyển Argentina đánh bại Algeria 3-0 ở trận ra quân. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý không chỉ là màn trình diễn đẳng cấp của siêu sao 39 tuổi mà còn là những giọt nước mắt của anh sau bàn thắng đầu tiên.

Nhiều người cho rằng Messi xúc động vì vừa lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup và cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng của huyền thoại Miroslav Klose. Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Argentina khẳng định nguyên nhân không liên quan đến bóng đá.

"Thành thật mà nói, đó là điều hoàn toàn không liên quan đến thể thao. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn và phức tạp", Messi chia sẻ.

Nước mắt của Messi ở World Cup 2026: Nỗi lo về người cha đang bệnh nặng

Trong một cuộc phỏng vấn khác được nhà báo Fabrizio Romano đăng tải, anh nói thêm: "Tôi đã khóc sau bàn thắng đầu tiên. Đúng vậy. Nhưng đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua những ngày rất khó khăn. Tôi biết ơn toàn đội và các đồng đội vì luôn ở bên cạnh, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh".

Theo tờ The Sun và một số nguồn tin từ Argentina, nỗi lo của Messi xuất phát từ tình trạng sức khỏe của cha anh, ông Jorge Messi. Nhà báo Eduardo Feinmann tiết lộ trên Radio Mitre: "Điều này liên quan đến cha của Messi. Sức khỏe của ông ấy không tốt. Chuyện này đã diễn ra từ khá lâu rồi, nhiều tháng nay, từ năm ngoái. Và trong tuần này đã xuất hiện một số diễn biến khiến tình trạng sức khỏe của ông ấy xấu đi đôi chút. Messi đang phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm vì điều đó".

Truyền thông quốc tế cho biết ông Jorge Messi từng phải nhập viện hồi đầu năm nay sau một sự cố sức khỏe, song gia đình không công bố chi tiết tình trạng bệnh.

Jorge Messi không chỉ là cha ruột mà còn là người đồng hành quan trọng nhất trong sự nghiệp của Messi. Ông đã sát cánh cùng con trai từ những ngày đầu tại La Masia, đồng thời đảm nhận vai trò người đại diện và quản lý các hoạt động kinh doanh trong suốt sự nghiệp của ngôi sao Argentina.

Messi đã lập hat-trick trận ra quân ẢNH: REUTERS

Dù mang trong mình những nỗi lo cá nhân, Messi vẫn có màn trình diễn xuất sắc trước Algeria. Cú hat-trick lịch sử không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi hành trình bảo vệ chức vô địch mà còn tạo nên cơn sốt trên truyền thông quốc tế. Ở tuổi 39, Messi tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc khi vẫn là trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch World Cup.

Nhiều người từng cho rằng World Cup 2022 là chương cuối hoàn hảo trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Nhưng tại World Cup 2026, anh vẫn đang chứng minh mình là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Argentina và là một trong những cầu thủ đặc biệt nhất lịch sử bóng đá thế giới.