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Đội tuyển Anh thắng đậm Croatia nhưng hàng thủ vẫn khiến HLV Tuchel đau đầu
Video World Cup 2026

Đội tuyển Anh thắng đậm Croatia nhưng hàng thủ vẫn khiến HLV Tuchel đau đầu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Ghi 4 bàn vào lưới Croatia trong trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Anh cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể. Tuy nhiên, những khoảng trống nơi hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn với HLV Thomas Tuchel.

Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Croatia ngày 18.6 giúp đội tuyển Anh khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Harry Kane lập cú đúp, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng, còn Marcus Rashford ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên, theo The Guardian, phía sau 4 bàn thắng và 3 điểm là những vấn đề khiến HLV Thomas Tuchel khó có thể yên tâm.

Croatia không chỉ ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Anh mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm từ những tình huống khai thác khoảng trống ở khu vực giữa sân và trước hàng thủ. Hệ thống pressing thiếu đồng bộ khiến đội tuyển Anh nhiều lần để đối thủ thoát áp lực và phản công hiệu quả.

Đội tuyển Anh thắng đậm Croatia nhưng hàng thủ vẫn khiến HLV Tuchel đau đầu

Hai bàn thua đều phản ánh những hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự. Ngay cả khi dẫn 3-2 và kiểm soát thế trận trong hiệp 2, đội tuyển Anh vẫn phải nhờ đến pha cứu thua quan trọng của Jordan Pickford để bảo toàn lợi thế.

Đây cũng không phải lần đầu đội tuyển Anh bộc lộ điểm yếu phòng ngự dưới thời Tuchel. Từ các trận giao hữu trước World Cup, chiến lược gia người Đức đã nhiều lần nhắc đến khả năng duy trì cự ly đội hình và phản ứng khi mất bóng. Những hạn chế này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Dù vậy, chiến thắng trước Croatia cũng cho thấy vì sao đội tuyển Anh được xem là ứng viên vô địch. Chiều sâu đội hình là điểm mạnh nổi bật khi Rashford ghi bàn, Bukayo Saka kiến tạo sau khi vào sân thay người, còn Djed Spence mang lại nguồn năng lượng mới bên hành lang cánh.

Bellingham tiếp tục là điểm sáng lớn nhất. Tiền vệ của Real Madrid ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 và liên tục tạo đột biến bằng những pha bứt tốc từ tuyến hai. Trong khi Kane vẫn là thủ lĩnh về kinh nghiệm, Bellingham ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu về chuyên môn và cảm hứng thi đấu.

Đội tuyển Anh thắng đậm Croatia nhưng hàng thủ vẫn khiến HLV Tuchel đau đầu - Ảnh 1.

Jude Bellingham có ngày thi đấu bùng nổ

ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh đã cho thấy sức mạnh hàng công và bản lĩnh vượt khó khi 2 lần bị Croatia gỡ hòa. Tuy nhiên, nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026, Tuchel sẽ cần sớm giải quyết những lỗ hổng nơi hàng thủ. Bởi ở những vòng đấu sau, chỉ ghi nhiều bàn hơn đối thủ có thể sẽ không còn là giải pháp đủ để chiến thắng.

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Đội tuyển Anh HÀNG THỦ ĐỘI TUYỂN ANH Jude Bellingham HLV Tuchel
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