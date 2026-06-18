Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, một số CĐV không sở hữu vé được cho là đã lọt vào sân bất chấp chiến dịch an ninh quy mô lớn được triển khai tại sân vận động thuộc thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ).

Để phục vụ trận đấu này, lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Theo các quan chức địa phương, lực lượng bắn tỉa được bố trí bên trong sân vận động, trong khi Sở Cảnh sát Arlington triển khai thêm nhân sự chuyên trách cùng các nguồn lực an ninh đặc biệt.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ có mặt tại sân cho biết họ chứng kiến không ít trường hợp vượt qua khu vực kiểm soát vé.

FIFA lên tiếng về nghi vấn CĐV không vé lọt vào sân xem đội tuyển Anh tại World Cup 2026

Một CĐV chia sẻ với Daily Mail: "Mọi thứ thật vô lý. Có những khoảng trống rất lớn bên cạnh các hàng rào kiểm soát vé và mọi người cứ thế đi thẳng vào. Những người tình nguyện hỗ trợ gần như không thể ngăn cản ai. Tôi quét vé vì mình có vé, nhưng chẳng ai kiểm tra thêm. Nhiều người chỉ đơn giản đi qua, một số khác thậm chí còn nhảy qua hàng rào".

Một người hâm mộ khác nói với tờ Times: "Các bước kiểm tra an ninh không thực sự chặt chẽ. Họ yêu cầu mọi người giơ vé lên nhưng nhiều người không làm vậy. Các cổng xoay cũng khá dễ để vượt qua. Khá nhiều người đã lẻn vào được".

Những phản ánh này nhanh chóng gây chú ý bởi World Cup 2026 đang được xem là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và hàng triệu người hâm mộ đổ về các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico.

Khán đài trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia ẢNH: REUTERS

Dù vậy, FIFA vẫn bác bỏ khả năng đã xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến công tác kiểm soát vé.

Người phát ngôn của FIFA cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đã vào sân mà không sở hữu vé hợp lệ của trận đấu nói trên".

Hiện FIFA chưa công bố thêm thông tin về số lượng người có mặt tại sân cũng như liệu có cuộc rà soát nào được tiến hành sau những phản ánh từ người hâm mộ hay không.