Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách ứng viên vô địch, nhưng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo lại mang đến nhiều nỗi thất vọng. Không chỉ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng của HLV Roberto Martinez còn để lộ nhiều vấn đề trong lối chơi, trong đó Cristiano Ronaldo là tâm điểm tranh cãi.

Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục đá chính trong kỳ World Cup thứ 6 của mình, nhưng gần như không để lại dấu ấn. Anh chỉ có 25 lần chạm bóng, tung ra 3 cú sút nhưng không lần nào trúng đích, đồng thời chỉ thắng 1 pha tranh chấp tay đôi. Bị các trung vệ Congo theo kèm chặt chẽ, Ronaldo gần như mất hút trong suốt trận đấu.

Ronaldo gây thất vọng ngày ra quân World Cup 2026: Bài toán khó với Bồ Đào Nha

Theo thống kê, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải qua 10 trận liên tiếp tại World Cup và EURO mà không ghi bàn cho đội tuyển. Màn trình diễn này khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông châu Âu. Nhà báo Daniel Riolo của RMC Sport nhận xét: "Ronaldo chính là lời nguyền của đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ chơi với 10 người và có một cột dọc phía trên".

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở Ronaldo. Dù kiểm soát bóng vượt trội và thực hiện tới 791 đường chuyền, Bồ Đào Nha lại thiếu ý tưởng tấn công. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves hay Bernardo Silva đều không tạo được khác biệt. Theo Opta, đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha tạo ra ít cơ hội nhất tại World Cup kể từ năm 2002, được mô tả bằng cụm từ: "Ngắt kết nối".

Thierry Henry cũng đưa ra nhận xét đáng chú ý: "Đội tuyển cần ghi bàn, chứ không phải một cá nhân cần ghi bàn". Bình luận này phản ánh thực trạng của Bồ Đào Nha, khi họ vẫn đang loay hoay với bài toán phụ thuộc vào Ronaldo trong bối cảnh tuổi tác đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tạo đột biến của siêu sao 41 tuổi.

Sau trận đấu, Ronaldo lên tiếng trên mạng xã hội: "Đây không phải khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng giải đấu vẫn còn dài phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Những cuộc đối đầu với Uzbekistan ngày 24.6 và Colombia ngày 28.6 sẽ là cơ hội để đội tuyển Bồ Đào Nha chứng minh trận hòa trước CHDC Congo chỉ là cú sảy chân, thay vì dấu hiệu cho thấy những vấn đề lớn hơn đang tồn tại trong hành trình chinh phục World Cup 2026.