Trận hòa 0-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha ngày 15.6 là cột mốc lịch sử của đội tuyển Cabo Verde trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

Người góp công lớn nhất là thủ môn Vozinha, tên thật Josimar Dias. Ở tuổi 40, anh có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc để giúp đại diện châu Phi giành 1 điểm quý giá.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mẹ anh lại không thể có mặt trên khán đài.

Trước trận đấu, bà Ana Candida Evora - mẹ của Vozinha - tự tin khẳng định không ai có thể ghi bàn vào lưới con trai mình. Và rồi điều đó đã trở thành sự thật.

Phía sau kỳ tích của thủ môn Vozinha: Lời tiên đoán của người mẹ từ quê nhà Cabo Verde

"Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng hạnh phúc với những gì con trai mình đã làm được", bà chia sẻ.

Theo Vozinha, mẹ anh không thể đến Mỹ vì những khó khăn liên quan đến thị thực và chi phí đi lại. Câu chuyện sau đó nhận được sự quan tâm lớn tại Mỹ.

Trong khi đó, tại Cabo Verde, hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng sau trận hòa lịch sử. Với dân số chỉ khoảng 600.000 người, quốc đảo nhỏ bé này đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất World Cup 2026.

Và ở trung tâm của câu chuyện ấy là Vozinha - người hùng 40 tuổi khiến hàng công Tây Ban Nha bất lực, trong khi mẹ anh vẫn lặng lẽ dõi theo từ quê nhà Cabo Verde.