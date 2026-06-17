Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.6.2026

Dấu ấn hợp tác Việt Nam – Nga

Các giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro - một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VN và Nga Ảnh: TTXVN

Hợp tác đầu tư, thương mại hay du lịch giữa Việt Nam và Nga liên tục được mở rộng sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

World Cup 2026: Những con số gây sốc sau cơn "địa chấn"

Ferran Torres (7) và các đồng đội bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch EURO và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng sau 90 phút tại Atlanta, điều đọng lại không phải là đẳng cấp của La Roja, mà là hàng loạt con số khó tin sau trận hòa 0-0 trước tân binh Cabo Verde.

Eo biển Hormuz mở cửa lại, giá dầu khi nào "về bờ"?

Eo biển Hormuz mở cửa lại thì vẫn cần thời gian để dòng chảy hàng hóa phục hồi Ảnh: AP

Đến hôm qua, giá dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Iran thông báo sắp ký khung thỏa thuận hòa bình, nhưng muốn giá dầu quay về trước cuộc xung đột thì cần những gì?