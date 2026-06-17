Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.6.2026

Dấu ấn hợp tác Việt Nam – Nga
Hợp tác đầu tư, thương mại hay du lịch giữa Việt Nam và Nga liên tục được mở rộng sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
World Cup 2026: Những con số gây sốc sau cơn "địa chấn"
Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch EURO và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng sau 90 phút tại Atlanta, điều đọng lại không phải là đẳng cấp của La Roja, mà là hàng loạt con số khó tin sau trận hòa 0-0 trước tân binh Cabo Verde.
Eo biển Hormuz mở cửa lại, giá dầu khi nào "về bờ"?
Đến hôm qua, giá dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Iran thông báo sắp ký khung thỏa thuận hòa bình, nhưng muốn giá dầu quay về trước cuộc xung đột thì cần những gì?
Bình luận (0)