Khi hàng triệu người hâm mộ trên thế giới theo dõi World Cup 2026 trong điều kiện thuận lợi, tại Gaza, việc xem một trận bóng đá đôi khi cũng là điều không dễ dàng.

Trong một khu trú ẩn ở Khan Younis, Fadi Al-Arawi chăm chú theo dõi World Cup qua chiếc máy tính xách tay với kết nối internet chập chờn. Từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Gaza, anh đã không thể ra sân kể từ khi các hoạt động thể thao bị gián đoạn bởi chiến sự kéo dài hơn 2 năm qua.

"Không ai biết có internet hay không. Chúng tôi chỉ cố gắng tụ tập lại để xem bóng đá", anh chia sẻ.

Tại thành phố Gaza, một số quán cà phê vẫn tìm cách duy trì nguồn điện dự phòng để phục vụ người hâm mộ theo dõi World Cup.

World Cup giữa đống đổ nát: Khi bóng đá trở thành niềm vui hiếm hoi ở Gaza

Mỗi khi có trận đấu, các quán nhanh chóng kín chỗ. Với nhiều người dân, đó là cơ hội hiếm hoi để ngồi lại cùng nhau và tạm gác những khó khăn thường ngày.

"Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn muốn xem các trận đấu", người hâm mộ Hadi Abu Rizq cho biết.

Với nhiều người dân Gaza, World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là những phút giây hiếm hoi để cảm nhận cuộc sống bình thường.

Chiến sự cũng để lại những tác động nặng nề với thể thao Palestine. Nhiều cơ sở thể thao bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có sân Al-Yarmouk - một trong những sân vận động lớn nhất Gaza.

Người Palestine theo dõi World Cup 2026 ở một quán cà phê tại thành phố Gaza ẢNH: REUTERS

Nơi từng vang lên tiếng cổ vũ của hàng nghìn khán giả giờ trở thành nơi ở của các gia đình phải sơ tán.

"Trước đây mặt sân xanh như một tấm thảm. Bây giờ những gì còn lại là các dãy lều tạm", ông Ahmed Hameid nhớ lại.

Dẫu vậy, bóng đá vẫn chưa biến mất khỏi Gaza. Trên những màn hình chập chờn trong các khu trú ẩn hay quán cà phê nhỏ, World Cup vẫn mang đến cho nhiều người một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc sống đầy bất ổn.